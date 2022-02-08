На Житомирщині інфікування на коронавірус підтвердили у 739 жителів

На Житомирщині за добу, 7 лютого, підтвердили коронавірус у 739 жителів області. Активними хворими на коронавірус наразі є понад 27 тисяч жителів Житомирщини. Померли семеро людей.

Про це 8 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

7 лютого лабораторний центр провів 796 досліджень на наявність захворювання – у 739 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 27 158 жителів Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще семеро людей:

дві жінки віком 67 та 80 років – жительки Бердичева;

75-річна жінка та троє чоловіків віком 56, 64 і 85 років – жителі Житомира;

67-річний житель Коростишева.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 404 летальні випадки. Найбільше людей померли у Житомирі – 935 жителів, Бердичеві – 293, Коростені – 248 та Новограді-Волинському – 190.

7 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 1 461 жителя області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 173 645 жителів, з яких 143 083 вже одужали.

Читайте також

У Житомирі підписали договір з переможцем тендеру на реконструкцію злітно-посадкової смуги аеропорту.

У Житомирі розпочався чемпіонат України з хокею на траві в приміщенні серед юнаків.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber