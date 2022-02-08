Готель "Слов’янський", що у Новгороді-Сіверському, увосьме виставили на Prozorro – але тепер його пропонують взяти в оренду – до цього продавали.

Як пояснив заступник начальника регіонального відділення Фонду держмайна України в Чернігівській області Валерій Йовенко, оренду укладатимуть на п’ять років з пільговим продовженням ще на п’ять за 480 тисяч гривень на місяць.

"Сім аукціонів, що були оголошені на приватизацію, не знайшли покупця. Один раз йшов покупець на одному з аукціонів, проте, він не розраховувався за об’єкт, і ми розірвали договір купівлі-продажу і, власне, продовжили продажі".

ФОТО: Суспільне Чернігів Валерій Йовенко

Торги відбудуться 24 лютого. Договір підписуватимуть на 5 років. Його можна буде продовжити ще на 5 років вже без конкурсу. Стартова ціна майже півмільйона гривень на місяць. Вимога до майбутнього орендаря: своєчасна сплата за оренду.

"Питання в тому, щоб орендар усвідомлював, на які доходи він вийде, і зрозумів: наскільки він здатен сплатити орендну плату, і розвивати цей бізнес, і доходи, які зможе отримувати. Ця ціна встановлена нормативно. 1% від вартості якраз складає цю суму. Вартість, безпосередньо, готелю 485 мільйонів", – розповів Йовенко.

У самому готелі все, як і раніше. Час на стіні по-старому відбивають чотири годинники: за Лондоном, Києвом, Москвою та Мадридом. Відмінність – холодно. За словами адміністраторки Алли Сташук – 7 градусів тепла набігає завдяки електрообігрівачу.

ФОТО: Суспільне Чернігів Готель "Слов’янський"

Найдешевший номер коштує 700 гривень. Тут також працює електрообігрівач. Адміністраторка каже, найдешевші номери мають попит. Загалом, в готелі 40 номерів. Найдорожчі – на четвертому поверсі.

ФОТО: Суспільне Чернігів Найдешевший номер готелю

Скільки гостей приймає готель наразі, інформацію не надають. За словами адміністраторки, намагаються зберегти систему опалення від перемерзання. Як саме – не сказала.

Нагадаємо, збудували готель у 2004 році, з ініціативи тодішнього президента Леоніда Кучми, який родом з Новгород-Сіверщини. На будівництво витратили 108 мільйонів гривень, за тодішнім курсом це близько 20 мільйонів доларів. Призначенням цього комплексу було розмістити трьох президентів – Кучму, Лукашенка та Путіна після їхньої зустрічі влітку 2004. Втім, президенти там так і не заночували.

Деталі — у відео:

Що відомо:

Через борги за газ готель «Слов’янський» у Новгороді-Сіверському майже два тижні був без опалення

24 травня чотиризірковий готель "Слов'янський", що у Новгороді-Сіверському, зняли з торгів. Причина — сім безрезультатних аукціонів

160 тисяч доларів, що фігурують у справі екс-заступника голови ОДА Олександра Савченка, були передбачені для сплати внесків для участі в аукціоні з продажу готелю "Слов’янський" у Новгороді-Сіверському