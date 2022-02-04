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В Чорному морі пройшли навчання курсантів Одеської морської академії
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В Чорному морі пройшли навчання курсантів Одеської морської академії

Марина Повертайло
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В Чорному морі пройшли навчання курсантів Одеської морської академії Військово-морські Сили Збройних Сил

На катері "Прилуки" в акваторію Чорного моря вийшли курсанти Морехідного коледжу технічного флоту "Одеської морської академії". Вони відпрацьовували бойові вправи, повідомили у пресслужбі Військово-морських сил Збройних сил України.

Військові вчилися стріляти з озброєння корабля, маневрувати та відбивати напад противника. Курсанти відпрацьовували постановки димових і аерозольних завіс, знищення надводних цілей.

Також представники морської академії спробували на практиці боротися за живучість у разі отримання катером бойового пошкодження, пожежі чи потрапляння в середину корпусу морської води.

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