На катері "Прилуки" в акваторію Чорного моря вийшли курсанти Морехідного коледжу технічного флоту "Одеської морської академії". Вони відпрацьовували бойові вправи, повідомили у пресслужбі Військово-морських сил Збройних сил України.

Військові вчилися стріляти з озброєння корабля, маневрувати та відбивати напад противника. Курсанти відпрацьовували постановки димових і аерозольних завіс, знищення надводних цілей.

Також представники морської академії спробували на практиці боротися за живучість у разі отримання катером бойового пошкодження, пожежі чи потрапляння в середину корпусу морської води.

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