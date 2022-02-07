У Житомирі розпочався чемпіонат України з хокею на траві в приміщенні серед юнаків 2008-2009 років народження. Про це розповів головний суддя змагань Андрій Черкас.

За його словами, в чемпіонаті взяли участь 140 спортсменів – представники десяти команд.

"Кожна перемога приносить команді чотири очки, нічия – два очки, а поразка – одне очко, – каже Андрій Черкас. – Гратимуть дві групи по п'ять команд. У кожній групі визначаються по дві команди переможців – володарі першого та другого місця. Переможці будуть нагороджуватися медалями".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Андрій Черкас

Фото: Суспільне Житомир

Вперше бере участь у такому чемпіонаті житомирянин Максим Мирончук. За його словами, цей вид спорту йому подобається.

"Настрій гарний, бойовий", – каже Максим Мирончук.

Фото: Суспільне Житомир Максим Мирончук

Учасник змагань із Сумської області Богдан Заставенко каже, що хокей на траві у приміщенні – для сильних і витривалих.

"Ми приїхали з міста Суми, – каже Богдан Заставенко. – Ми дуже важко тренувалися і йшли до нашої мети. Будемо змагатися за перше місце".

Фото: Суспільне Житомир Богдан Заставенко

У чемпіонаті взяли участь чотири команди з Житомирської області. За словами тренерки команди "Житомир-Полісся" Юлії Новак, її команда на турнірі є наймолодшою.

"Перший раз беремо участь у такому чемпіонаті України, – каже Юлія Новак. – Вперше випробовуємо свої сили".

Фото: Суспільне Житомир Юлія Новак

З Вінницької області на чемпіонат приїхали три команди. В подібних турнірах вони виступають третій рік поспіль.

"Готувалися до цього чемпіонату важко, – говорить тренер Олександр Кулєша. – Більш-менш команда у нас підготовлена. Будемо намагатися боротися за призи. Так як у футболі не можна грати руками,то тут не можна грати ногами. Грається тільки ключкою і тільки однією стороною. Техніка полягає в тому, щоб м'яч контролювати, ловити цей м'яч, щоб він не підіймався".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Олександр Кулєша

Перша гра відбулася між двома бердичівськими командами "Фенікс-1" і "Фенікс-2". З рахунком 18 : 0 перемогла команда "Фенікс-1".

"Враження чудові, – каже Станіслав Лежнюк. – Ми виграли. Цей вид спорту подобається, бо тут можна завести багато нових друзів".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Станіслав Лежнюк

Фото: Суспільне Житомир

Завершиться турнір дев'ятого лютого.

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