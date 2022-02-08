ЗСУ отримали від Естонії мобільний польовий шпиталь

Естонія передала Збройним силам України мобільний польовий госпіталь Role 2.

"Ми високо цінуємо ту допомогу, яку нам надає Німеччина та Естонія у лікуванні наших поранених та у військовій медицині. Водночас ми хотіли б, щоб поранених було менше, а тому сподіваємось, що разом із цією допомогою буде розблоковано закупівлю зброї для України в Агентства НАТО з підтримки та постачання", — заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає пресцентр Міністерства оборони.

Шпиталь вироблено в Естонії. Він призначений для прискореного розгортання та використання у польових умовах, забезпечує надання медичної допомоги на рівні бригади. На розгортання та згортання усіх модулів потрібно 20 хвилин. Вони можуть використовуватися по одному, а також для обладнання польового госпіталю.

Що відомо

Канада відправила до України транспортний літак з військовою допомогою, у складі якої партія нелетального озброєння.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що на тлі воєнної ескалації з боку Росії Україні надали лише п’ять тисяч захисних шоломів, оскільки це передбачають норми експортного контролю. Крім того, Київ сам запросив у Берліна таку допомогу.

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