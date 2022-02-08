Проєкт розслідувань Bellingcat у Росії оголосили "ЗМІ — іноземним агентом" за зв’язок із міжнародними організаціями, які допомагають здійснювати журналістські розслідування. На це звернув увагу російський юрист Павло Чиков.

Як повідомило російське Міністерства юстиції в межах судового процесу, де Bellingcat оскаржує свій "іноагентський" статус, організація є партнером іноземних об’єднань журналістів, "веде соцмережі й отримує пожертви від благодійних організацій".

Зокрема Мін’юст РФ вказує, що Beliingcat є членом міжнародної асоціації журналістських організацій "Глобальна мережа журналістів-розслідувачів" і співпрацює з некомерційними організаціями GLAN та IMPRESS, які "підтримують проведення незалежних журналістських розслідувань".

Розслідувальний проєкт Bellingcat виник у 2014 році. Відтоді його журналісти здійснили низку розслідувань, пов'язані передусім із діями влади Росії — від причетності Москви до збиття рейсу МН17 у 2014 році до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Також Bellingcat оприлюднив розслідування, присвячене спецоперації України з перехоплення літака з бойовиками ПВК Вагнера. За даними журналістів, президент Володимир Зеленський та голова його офісу Андрій Єрмак намагалися відкласти операцію на тиждень, що негативно вплинуло на її подальше проведення. Водночас в ОПУ відкинули звинувачення у тому, що операція зірвалася через перенесення дати та пояснили затримання "вагнерівців" на території Білорусі посиленою роботою білоруської контррозвідки напередодні президентських виборів.

У жовтні 2021 року Bellingcat оголосили "ЗМІ — іноагентом" у РФ. У січні 2022 року журналісти-розслідувачі вирішили оскаржити у російських судах рішення про їхнє визнання “іноземним агентом”. “Наше включення до реєстру іноземних агентів порушує російське та міжнародне право, є дискримінаційним і суперечить принципам свободи слова і здоровому глузду”, — заявили вони.

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Що відомо

Статус "ЗМІ — іноземного агента" в Росії присвоює Міністерство юстиції з 2017 року за закордонне фінансування, "участь у політичній діяльності" чи збір або оприлюднення таємних даних. Російська влада публічно не розголошує підстав, з яких та чи інша особа отримує статус.

На сьогодні у відповідному реєстрі перебувають понад 100 фізичних та юридичних осіб. Вони зобов'язані виконувати вимоги закону про "іноагентів", зокрема відкрити юридичну особу (якщо не мають), щоквартально звітувати про всі доходи і витрати і супроводжувати всю публічну інформацією маркуванням "іноагента".

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