Проєкт розслідувань Bellingcat у Росії оголосили "ЗМІ — іноземним агентом" за зв’язок із міжнародними організаціями, які допомагають здійснювати журналістські розслідування. На це звернув увагу російський юрист Павло Чиков.
Як повідомило російське Міністерства юстиції в межах судового процесу, де Bellingcat оскаржує свій "іноагентський" статус, організація є партнером іноземних об’єднань журналістів, "веде соцмережі й отримує пожертви від благодійних організацій".
Зокрема Мін’юст РФ вказує, що Beliingcat є членом міжнародної асоціації журналістських організацій "Глобальна мережа журналістів-розслідувачів" і співпрацює з некомерційними організаціями GLANБританська організація Global Legal Action Network ("Глобальна мережа із судових питань"). та IMPRESSАмериканська організація The Independent Monitor for the Press ("Незалежний контроль для ЗМІ")., які "підтримують проведення незалежних журналістських розслідувань".
Розслідувальний проєкт Bellingcat виник у 2014 році. Відтоді його журналісти здійснили низку розслідувань, пов'язані передусім із діями влади Росії — від причетності Москви до збиття рейсу МН17 у 2014 році до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
Також Bellingcat оприлюднив розслідування, присвячене спецоперації України з перехоплення літака з бойовиками ПВК Вагнера. За даними журналістів, президент Володимир Зеленський та голова його офісу Андрій Єрмак намагалися відкласти операцію на тиждень, що негативно вплинуло на її подальше проведення. Водночас в ОПУ відкинули звинувачення у тому, що операція зірвалася через перенесення дати та пояснили затримання "вагнерівців" на території Білорусі посиленою роботою білоруської контррозвідки напередодні президентських виборів.
У жовтні 2021 року Bellingcat оголосили "ЗМІ — іноагентом" у РФ. У січні 2022 року журналісти-розслідувачі вирішили оскаржити у російських судах рішення про їхнє визнання “іноземним агентом”. “Наше включення до реєстру іноземних агентів порушує російське та міжнародне право, є дискримінаційним і суперечить принципам свободи слова і здоровому глузду”, — заявили вони.
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Що відомо
- Статус "ЗМІ — іноземного агента" в Росії присвоює Міністерство юстиції з 2017 року за закордонне фінансування, "участь у політичній діяльності" чи збір або оприлюднення таємних даних. Російська влада публічно не розголошує підстав, з яких та чи інша особа отримує статус.
- На сьогодні у відповідному реєстрі перебувають понад 100 фізичних та юридичних осіб. Вони зобов'язані виконувати вимоги закону про "іноагентів", зокрема відкрити юридичну особу (якщо не мають), щоквартально звітувати про всі доходи і витрати і супроводжувати всю публічну інформацією маркуванням "іноагента".
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