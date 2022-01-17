"Bellingcat" оскаржить своє визнання "іноземним агентом" у РФ

Журналісти-розслідувачі з “Bellingcat” вирішили оскаржити у російських судах рішення про їхнє визнання “іноземним агентом”.

“Bellingcat” подала офіційну апеляцію до російських судів на наше визнання “іноземним агентом”. Наше включення до реєстру іноземних агентів порушує російське та міжнародне право, є дискримінаційним і суперечить принципам свободи слова і здоровому глузду”, — йдеться у повідомленні.

У разі негативного рішення російських суддів “Bellingcat” планує розглядати цю справу у Європейському суді з прав людини.

“Ми також будемо підтримувати наших колег із десятків незалежних російських ЗМІ, несправедливо названих “іноземними агентами”, — додали розслідувачі. Вони також повідомили, що інтереси “Bellingcat” у судах представлятимуть юристи російської правозахисної організації “Агора”.

У жовтні 2021 року Міністерство юстиції РФ ухвалило рішення внести “Bellingcat” до реєстру “ЗМІ – іноземних агентів”. У цьому переліку вони приєдналися до понад 80 видань і журналістів, визнаних російською владою “іноземними агентами”. Серед них, зокрема, телеканал “Дождь”, видання Meduza, "Радіо Свобода". Ці ЗМІ також вимагають через суд скасувати рішення російського Міністерства юстиції щодо визнання їх “іноземними агентами”.

У листопаді 2017 року в Росії дозволили визнавати ЗМІ іноземними агентами. ЗМІ визнаються такими, якщо фінансуються з-за кордону.

Що відомо

Проєкт Bellingcat оприлюднив розслідування, присвячене спецоперації України з перехоплення літака з бойовиками ПВК Вагнера. За даними журналістів, президент Володимир Зеленський та голова його офісу Андрій Єрмак намагалися відкласти операцію на тиждень, що негативно вплинуло на її подальше проведення. Водночас в ОПУ відкинули звинувачення у тому, що операція зірвалася через перенесення дати та пояснили затримання "вагнерівців" на території Білорусі посиленою роботою білоруської контррозвідки напередодні президентських виборів.

Журналісти-розслідувачі назвали місця в Росії, де могли виготовити отруту для Навального.

Російське Головне управління розвідки (ГРУ) проводило таємні операції на території Чехії та Болгарії, спрямовані на послаблення військових спроможностей України. Про це повідомляється на сайті проєкту Bellingcat.

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