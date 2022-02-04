У черкаській школі семикласник розпилив перцевий спрей. Обставини з'ясовують

У черкаській школі №21 учень 7 класу розпилив перцевий спрей. Нині зі школярем та його батьками працюють працівники ювенальної превенції, з'ясовують обставини події.

Інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

"Працівники ювенальної превенції проводять роботу з учнем та батьками, встановлюють усі обставини", – розповіла вона.

Речниця обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок у коментарі Суспільному розповіла, що ніхто з дітей медичної допомоги не потребував:

"Швидку викликали в школу №21 о 13:12. Ніхто з дітей не постраждав".

Учнів із класу, де це сталося, перевели на навчання в інший кабінет, розповіла речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

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