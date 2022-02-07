Може перебувати у Києві: розшукують неповнолітню черкащанку

На Черкащині зникла 16-річна Яна Іванова. Дівчина пішла з дому, її мобільний телефон вимкнений, розповіла Суспільному речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

За словами речниці, неповнолітня пішла з дому вночі 6 лютого у селі Крачківка на Уманщині.

"Рідні шукали дівчину всю ніч після того, як помітили її зникнення. Вранці 6 лютого вони звернулися по допомогу до поліції. Яна може перебувати у Києві. При собі може мати дві чорні валізи", — розповіла Зоя Вовк.

Прикмети дівчини: зріст близько 165 сантиметрів, середньої статури, волосся чорне середньої довжини. Одягнена в чорну куртку довжиною до коліна, чоботи чорні у стилі "мілітарі".

Усіх, кому відомо про місцеперебування дівчини, просять повідомити до поліції за номером "102".

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