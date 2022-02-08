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Одещина – лідер за кількістю нових хворих на COVID-19 за добу
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Одещина – лідер за кількістю нових хворих на COVID-19 за добу

Марина Повертайло
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Одещина – лідер за кількістю нових хворих на COVID-19 за добу ФОТО: 12 канал

За минулу добу 7 лютого в Одеській області COVID-19 діагностували у 3 921 людини. 260 хворих одужали, вісім – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

На першому місці за кількістю хворих Одещина. Далі йде місто Київ (2 862), на третьому місці – Львівська область (2 336).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

  • захворіли 286 511 громадян,
  • одужали 233 957 людей,
  • померли 5 777 хворих,
  • наразі хворіють 46 777 мешканців області.

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