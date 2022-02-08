Одещина – лідер за кількістю нових хворих на COVID-19 за добу

За минулу добу 7 лютого в Одеській області COVID-19 діагностували у 3 921 людини. 260 хворих одужали, вісім – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

На першому місці за кількістю хворих Одещина. Далі йде місто Київ (2 862), на третьому місці – Львівська область (2 336).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 286 511 громадян,

одужали 233 957 людей,

померли 5 777 хворих,

наразі хворіють 46 777 мешканців області.

Читайте також

В Одесі відкрили новий пункт вакцинації проти COVID-19. Там роблять щеплення ВІЛ-інфікованим

Епідеміолог розповів, коли в Одесі буде пік захворюваності COVID-19

"Ситуація загострилася". 70% пацієнтів "ковідного" дитячого відділення в Одесі – дошкільного віку

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області