На Черкащині поліція затримала водія, який в'їхав в артоб'єкт "Серце України" та втік. На чоловіка склали три протоколи та постанову, розповіла Суспільному речниця нацполіції області Зоя Вовк.

Автопригода сталася неподалік Шполи, де розташований географічний центр України, розповіла речниця:

"Водій автомобіля Volkswagen заїхав на територію, де розташований артоб'єкт "Серце України” та в'їхав у нього. Після чого керманич втік з місця пригоди".

Суспільне: Черкаси

Працівники поліції по відео з камер спостереження встановили та знайшли водія:

"За кермом Volkswagen перебував 35-річний житель Ватутіного. Він керував автомобілем у нетверезому стані. Чоловік пройшов перевірку на стан алкогольного сп‘яніння в лікарні. Результат виявився позитивним — 2,2 проміле, що в одинадцять разів перевищує допустиму норму", — повідомила Зоя Вовк.

На водія поліцейські склали три протоколи за ст. 130, ст. 122-4 та ст. 124, а також винесли постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП.

Нині адміністративні матеріали передані до суду, повідомила Зоя Вовк.

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