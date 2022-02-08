На Черкащині поліція затримала водія, який в'їхав в артоб'єкт "Серце України" та втік. На чоловіка склали три протоколи та постанову, розповіла Суспільному речниця нацполіції області Зоя Вовк.
Автопригода сталася неподалік Шполи, де розташований географічний центр України, розповіла речниця:
"Водій автомобіля Volkswagen заїхав на територію, де розташований артоб'єкт "Серце України” та в'їхав у нього. Після чого керманич втік з місця пригоди".
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Працівники поліції по відео з камер спостереження встановили та знайшли водія:
"За кермом Volkswagen перебував 35-річний житель Ватутіного. Він керував автомобілем у нетверезому стані. Чоловік пройшов перевірку на стан алкогольного сп‘яніння в лікарні. Результат виявився позитивним — 2,2 проміле, що в одинадцять разів перевищує допустиму норму0,2 проміле", — повідомила Зоя Вовк.
На водія поліцейські склали три протоколи за ст. 130Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, ст. 122-4Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди та ст. 124Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, а також винесли постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАПКерування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами.
Нині адміністративні матеріали передані до суду, повідомила Зоя Вовк.
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