ДТП у Черкасах: від удару перевернулося авто

У Черкасах 5 лютого близько 11:00 сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР Ірина Назарок. Одна з автівок від удару перевернулася.

Ірина Назарок - КНП "Обласний центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф ЧОР"

Як розповіла речниця, сталося це на розі вулиць Симиренківської та Надпільної. Зіштовхнулися авто Ford Fusion та Mitsubishi Pajero, який перевернувся після удару.

Ірина Назарок - КНП "Обласний центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф ЧОР"

На місці події працювали дві бригади медиків. Водій авто Ford Fusion, 30-річний чоловік, від огляду та допомоги медиків відмовився. 28-річного водія Mitsubishi Pajero доправили до Третьої міської лікарні Черкас. У нього попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом ключиці та забій коліна.

Суспільне звернулося за коментарем до поліцейських.

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