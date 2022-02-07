COVID-19: на Хмельниччині додалося 1713 випадків інфікування

За добу в Хмельницькій області виявили 1713 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали 350 людей. Внаслідок ускладнень через COVID-19 в області померли три жителі. Про це інформує пресслужба Хмельницької облдержадміністрації.

За добу в області провели 331 дослідження методом ПЛР, 339 – тестів на антиген. На лікуванні перебуває 27108 пацієнтів: 1328 лікується стаціонарно, 25780 – амбулаторно. Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 48,9%.

Загалом від початку пандемії в області зареєстрували 180388 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Одужали 149745 жителів області (83,0% від підтверджених випадків). Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області – 3535.

Що відомо

652 щеплення зробили за добу на Хмельниччині

Читайте нас також у Viber та Instagram