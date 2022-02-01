Служба безпеки України викрила схему розкрадання грошей під час реконструкції Грибовицького сміттєзвалища за гроші Європейського банку реконструкції та розвитку. Ексдиректору львівського комунального підприємства повідомили про підозру у розтраті 740 тисяч гривень.

Про це повідомили на сайті Служби безпеки України.

"Встановлено, що у серпні-жовтні 2018 році керівник Львівського комунального підприємства, перерахував на рахунок підрядної організації авансові платежі на суму 5,49 млн. грн. Одночасно на рахунок підрядника надійшла оплата за нібито виконані роботи на суму 740 тис. грн. без підтверджуючих документів та складених актів приймання виконаних робіт", — повідомили в СБУ.

Як повідомили в СБУ, згідно з укладеним договором, підрядник мав завершити реконструкцію полігону до кінця 2018 року. Проте отримані гроші він скеровував на рахунок "компаній-прокладок", а роботи виконані не були.

Під час аудиту та експертизи підтвердили розтрату 740 тисяч гривень. Також триває розслідування щодо нанесення збитків на суму 5,49 млн грн.

Правоохоронці провели 6 обшуків, зокрема, у приміщеннях Львівської міської ради. Під час обшуків вилучили документи, які підтверджують протиправну діяльність.

Колишньому директору комунального підприємства Львівської міськради повідомили про підозру у кримінальному правопорушенні за ч. 5 ст. 191 — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Тривають слідчі дії. Правоохоронці перевіряють чи були причетні до цієї схеми інші посадовці Львівської міської ради.

Львівське комунальне підприємство "Зелене місто" повідомило, що ймовірний факт розкрадання стосується угоди, укладеної у 2018 році, де однією зі сторін було ЛКП «Збиранка». Але ця справа не стосується проєкту рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

"Зелене місто" дякує Службі безпеки України за ретельну увагу до питання використання бюджетних коштів. Для нас важливо, аби ймовірний факт розкрадання коштів у сумі 740 тис. грн був належним чином розслідуваний, винні особи – притягнені до відповідальності, а сума коштів - повернена до міського бюджету. Також звертаємо увагу, що ЛКП «Зелене місто» та проект рекультивації Грибовицького полігону ТПВ, який реалізовується із залученням коштів ЄБРР, немає ніякого відношення до цієї ситуації", – зазначили у комунальному підприємстві.

Також у "Зеленому місті" повідомили, що співпрацюють зі слідством та надають усю необхідну інформацію.

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