В обласному центрі проводять мистецький конкурс "Зимовий Тернопіль"

Триває прийом робіт на мистецький конкурс "Зимовий Тернопіль". Долучитися до конкурсу малюнків можуть школярі, студенти, усі поціновувачі мистецтва незалежно від віку. Про це Суспільному розповіла заступниця директора міського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу, голова ГО "Євген Удін і Компанія" Галина Федун.

Роботи можна подавати до 7 лютого. Його учасники мають відтворити красу та самобутність Тернополя. Журі визначатиме переможців у трьох номінаціях : "Графіка", "Живопис", "Нестандартні техніки". Малюнки можуть бути виконані олійними фарбами чи аквареллю, гуашшю, олівцем. Можна подати на конкурс витинанку, роботу з пластиліну і навіть комікс.

"Учасники можуть намалювати усе, чим їм подобається Тернопіль: вулички, сквери, будинки. Можна відтворити "смачний" куточок нашого міста: будинок з давньою ліпниною чи старовинні двері. Це не обов`язково має бути впізнаване і популярне місце. Можна, наприклад, намалювати маленький тернопільський двір з домашніми котами та грядками квітів", – каже Галина Федун.

Головна вимога конкурсу – оригінальність, креативність, відповідність тематиці конкурсу.

Конкурс "Зимовий Тернопіль" проводять уже вдруге. Торік у ньому взяли участь 300 осіб. Серед них були не тільки жителі Тернополя та області, а й учасники з Києва, Львова, Рівного.

"Після того, як ми розповсюдили інформацію про конкурс у соцмережах, до нас почали телефонували люди з різних міст України. Вони казали, що їм дуже подобається Тернопіль і захоплює його краса. Тому організатори дозволили брати участь у конкурсі всім охочим, а не лише тернополянам", – каже Федун.

Жінка розповіла, цьогоріч на конкурс "Зимовий Тернопіль" подалися навіть дошкільнята. Для них журі підготувало окрему номінацію. До слова, найменші учасники можуть подати на конкурс роботу, підготовлену у співавторстві з дорослими, наприклад, вихователями.

Переможців мистецького конкурсу визначать до 15 лютого. Окрім головних нагород, дипломи та подарунки отримають усі учасники.

Організаторами конкурсу є: управління освіти і науки Тернопільської міської ради, Тернопільський міський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу, ГО "Євген Удін і Компанія".

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