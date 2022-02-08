У Львові хірурги Західноукраїнського спеціалізованого медцентру разом із кардіохірургом обласної клінічної лікарні видалили пухлину 13-річній дівчинці. Пухлина була у грудній клітці. На неї вказав кашель. Про це повідомили у пресслужбі Західноукраїнського медцентру.

У грудні 2021 року у дівчинки почався кашель, розповідає мама пацієнтки Галина.

"Дитина прийшла додому і стала покашлювати. Після чого з’явилась задишка. Одного дня вона не дійшла до школи, так їй стало важко дихати. Місцевий педіатр виписала медикаменти для лікування кашлю. Проте кашель не проходив, і задишка збільшувалась. Так ми лікували кашель 2 тижні", —пригадує мама пацієнтки Галина.

Коли через два тижні кашель не пройшов, дитину повезли в районну лікарню для здачі аналізів та проходження повного обстеження. Там під час УЗД лікар помітив пухлину, яка тисла на серце та легені. За словами мами дівчинки, дитина не скаржилась на здоров’я, її нічого не боліло, не було втрати ні апетиту, ні сили.

У січні дівчинка потрапила до ЗУСДМЦ, де їй провели повне обстеження та призначили операцію. Медики провели дослідження пухлини, з'ясувавши, що вона доброякісна, вирішили видалити утвір.

"Дитина потрапила до нас в той момент, коли вона вже мала утруднення дихання, потребувала кисневої підтримки і стан дівчинки погіршувався. Операція тривала близько 4 годин", — розповідає завідувач відділення дитячої хірургії ЗУСДМЦ Богдан Романишин.

За словами Богдана Романишина, це рідкісне захворювання. В минулому році у центрі провели схожі операції 3 пацієнтам, а в цьому році це перший такий випадок з видалення тератоми у грудній клітці.

Зараз 13-річна дівчинка одужує. Їй ще потрібна реабілітація, адже грудна клітка довго заживає.

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