На КПВВ Станиця Луганська запрацював модуль для вакцинації від COVID-19

На КПВВ Станиця Луганська від коронавірусу щепилися понад 70 людей. У тимчасовому модулі, який запрацював на пункті в'їзду-виїзду, може вакцинуватись кожен охочий, повідомляє кореспондент Суспільного.
За словами 65-річного жителя тимчасово окупованого Луганська Євгена Петровича, він зробив перше щеплення у модулі вакциною Pfizer.
Чоловік розповів, що на підконтрольну територію приїхав для того, щоб вакцинуватись та отримати довідку про вакцинацію.
"Тут вакцинація, щоб сертифікат отримати", — каже Євген Петрович.
Щепитися прийшов й місцевий житель Іван Семенович. За словами чоловіка, в лікарні на вакцинацію черги, тому вирішив зробити щеплення у модулі.
"Бокс потрібен, тому що люди з Луганська приходять, їм далеко не треба йти чи їхати", — зазначив Іван Семенович.
Модуль для щеплення від COVID-19 встановили 4 дні тому. Як розповіла Суспільному медична сестра Лариса Кулачко, у модулі вона працює одна, тому в середньому на людину витрачає пів години.
"Працюємо ми 4 дні. В наявності є CoronaVac вакцина й Pfizer. Вакцина знаходиться в холодильниках, з холодагентами. Людей поки що не дуже багато, тому що не всі знають", — каже медсестра.
Цей модуль для щеплення від коронавірусу — тимчасовий. Його встановило державне підприємство "Реінтеграція та відновлення", каже головна спеціалістка Оксана Пенькова.
"Цей модуль встановило ДП "Реінтеграція" тимчасово. Для надання послуг населенню з вакцинації від COVID-19, доти, поки не буде побудована сервісна зона", — розповіла Пенькова.
Фахівчиня додала, що сервісну зону планується відкрити навесні 2022-го року: "Будуть створені комфортні умови для медиків та для населення".
За 4 дні роботи у пункті вакцинації щепилися понад 70 людей.
Що відомо
На Донеччині та Луганщині за добу від коронавірусу вакцинували понад 5 тисяч людей
В Луганській області працюють 11 центрів масової вакцинації проти COVID-19