На КПВВ Станиця Луганська від коронавірусу щепилися понад 70 людей. У тимчасовому модулі, який запрацював на пункті в'їзду-виїзду, може вакцинуватись кожен охочий, повідомляє кореспондент Суспільного.

За словами 65-річного жителя тимчасово окупованого Луганська Євгена Петровича, він зробив перше щеплення у модулі вакциною Pfizer.

Суспільне Донбас Євген Петрович на вакцинації

Чоловік розповів, що на підконтрольну територію приїхав для того, щоб вакцинуватись та отримати довідку про вакцинацію.

"Тут вакцинація, щоб сертифікат отримати", — каже Євген Петрович.

Щепитися прийшов й місцевий житель Іван Семенович. За словами чоловіка, в лікарні на вакцинацію черги, тому вирішив зробити щеплення у модулі.

"Бокс потрібен, тому що люди з Луганська приходять, їм далеко не треба йти чи їхати", — зазначив Іван Семенович.

Суспільне Донбас Вакцинуватись може кожен охочий

Модуль для щеплення від COVID-19 встановили 4 дні тому. Як розповіла Суспільному медична сестра Лариса Кулачко, у модулі вона працює одна, тому в середньому на людину витрачає пів години.

"Працюємо ми 4 дні. В наявності є CoronaVac вакцина й Pfizer. Вакцина знаходиться в холодильниках, з холодагентами. Людей поки що не дуже багато, тому що не всі знають", — каже медсестра.

Суспільне Донбас На КПВВ Станиця Луганська запрацював модуль для вакцинації від COVID-19

Цей модуль для щеплення від коронавірусу — тимчасовий. Його встановило державне підприємство "Реінтеграція та відновлення", каже головна спеціалістка Оксана Пенькова.

"Цей модуль встановило ДП "Реінтеграція" тимчасово. Для надання послуг населенню з вакцинації від COVID-19, доти, поки не буде побудована сервісна зона", — розповіла Пенькова.

Фахівчиня додала, що сервісну зону планується відкрити навесні 2022-го року: "Будуть створені комфортні умови для медиків та для населення".

За 4 дні роботи у пункті вакцинації щепилися понад 70 людей.

Що відомо

На Донеччині та Луганщині за добу від коронавірусу вакцинували понад 5 тисяч людей

В Луганській області працюють 11 центрів масової вакцинації проти COVID-19

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