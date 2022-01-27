ЦНАПи Запоріжжя розширили перелік своїх послуг

Центри надання адміністративних послуг розширили перелік своїх послуг зі 183 до 228.

Про це повідомляється на сайті Запорізької міської ради.

Тепер фахівці ЦНАПів можуть надавати повний перелік адмінпослуг із соціального та пенсійного забезпечення.

Серед доданих – 27 послуг, суб'єктом яких є ГУ Пенсійного фонду України, 12 — управління соцзахисту населення. Чотири — від департаменту інфраструктури та благоустрою та дві – від управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

Заступниця директора Департаменту надання адмінпослуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради Марина Глущенко у телефонній розмові розповіла Суспільному, що серед доданих послуг ЦНАП: видача довідок про розмір пенсії та перебування на обліку, оформлення та видача пенсійного посвідчення, призначення строкових виплат членам сім'ї медпрацівника, у разі його смерті, що настала внаслідок його інфікування коронавірусом під час виконання профобов'язків та інші.

"Додатково надаватиметься 45 адмінпослуг. Наприклад, дозволи на порушення об'єктів благоустрою: їх переоформлення, анулювання та видача дублікатів", — додала Марина Глущенко.

Також чиновниця наголосила, що ГУ Пенсійного фонду України послуги у Центральному відділенні ЦНАП Запоріжжя надаватимуться за окремо встановленим графіком, а саме у вівторок та четвер з 10:00 до 12:00.

Також у міськраді нагадують, що з грудня 2021 року у всіх семи філіях Центру надання адміністративних послуг електронний сервіс для батьків "єМалятко" запрацював з повним переліком послуг. Тут можна оформити новонародженому всі необхідні документи у пологовому будинку.

З повним переліком послуг можна ознайомитись на офіційному сайті ЦНАП.

У міськраді наголошують, розширення послуг відбувається за рахунок автоматизації робочих процесів та не потребує додаткових фінансових вкладень.

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber

Читайте нас у Telegram