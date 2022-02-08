Сім кисневих станцій отримають медичні заклади Закарпаття, які приймають хворих на COVID-19, у лютому. Про це Суспільному повідомив директор обласного департаменту охорони здоров’я Анатолій Пшеничний.
Придбали кисневі станції за кошти субвенції з держбюджету. Вартість однієї — 3 млн грн.
"Кисневі станції Закарпатська область отримає згідно розподілу наказу Міністерства охорони здоров'я. Станції спрямують у лікарні, у яких їх (кисневих станцій, — ред.), ще не було, а також у ті опорні медзаклади, де ще є брак кисню", — додав директор департаменту.
У трьох лікарнях Закарпаття — Іршавській, Свалявській та Воловецькій — встановлять першу кисневу станцію.
Кисневі станції отримають:
- Ужгородська центральна міська клінічна лікарня;
- Тячівська районна лікарня;
- Міжгірська районна лікарня;
- Хустська районна лікарня;
- Іршавська районна лікарня;
- Свалявська районна лікарня;
- Воловецька районна лікарня
Анатолій Пшеничний додав: продуктивність станції — до 500 літрів кисню за хвилину.
Що відомо:
- Кисневі станції виробляють кисень із повітря, аби постачати для киснезалежних пацієнтів із коронавірусом.
- 5 лютого Віктор Ляшко повідомив: наразі у лікарнях монтуються 118 кисневих станцій, які закупила за кошти урядової субвенції. Державне підприємство "Медичні закупівлі" придбало додатково 225 таких станцій.