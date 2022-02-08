Сім кисневих станцій отримають медичні заклади Закарпаття, які приймають хворих на COVID-19, у лютому. Про це Суспільному повідомив директор обласного департаменту охорони здоров’я Анатолій Пшеничний.

Придбали кисневі станції за кошти субвенції з держбюджету. Вартість однієї — 3 млн грн.

"Кисневі станції Закарпатська область отримає згідно розподілу наказу Міністерства охорони здоров'я. Станції спрямують у лікарні, у яких їх (кисневих станцій, — ред.), ще не було, а також у ті опорні медзаклади, де ще є брак кисню", — додав директор департаменту.

У трьох лікарнях Закарпаття — Іршавській, Свалявській та Воловецькій — встановлять першу кисневу станцію.

Кисневі станції отримають:

Ужгородська центральна міська клінічна лікарня;

Тячівська районна лікарня;

Міжгірська районна лікарня;

Хустська районна лікарня;

Іршавська районна лікарня;

Свалявська районна лікарня;

Воловецька районна лікарня

Анатолій Пшеничний додав: продуктивність станції — до 500 літрів кисню за хвилину.

Що відомо:

Кисневі станції виробляють кисень із повітря, аби постачати для киснезалежних пацієнтів із коронавірусом.

5 лютого Віктор Ляшко повідомив: наразі у лікарнях монтуються 118 кисневих станцій, які закупила за кошти урядової субвенції. Державне підприємство "Медичні закупівлі" придбало додатково 225 таких станцій.

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