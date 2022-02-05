До кінця 2022 року в Україні працюватимуть 385 кисневих станцій — Ляшко

До кінця поточного року в українських лікарнях працюватимуть 385 кисневих станцій, що у вісім разів більше, ніж торік.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його даними, наразі у лікарнях монтуються 118 кисневих станцій, які були закуплені за кошти урядової субвенції. Державне підприємство "Медичні закупівлі" придбало додатково 225 таких станцій.

"Таким чином, після завершення робіт, за один рік кількість постійнодіючих кисневих станцій в країні збільшиться майже у 8 разів", — написав міністр.

Він нагадав, що у липні 2021 року в Україні функціонувало лише 50 кисневих станцій, а після завершення монтажу всіх закуплених станцій їх кількість зросте до 385.

Що відомо

Наприкінці січня у Рівненській ОДА повідомили, що МОЗ надасть обласним лікарням 13 кисневих станцій.

Вінницький обласний клінічний фтизіопульмонологічний центр, який приймає хворих на COVID-19, отримав обладнання для кисневої станції.

Шість лікарень Закарпаття додатково забезпечать кисневими станціями.

У грудні 2021 року "Медичні закупівлі України" підписали контракти з шістьма постачальниками на закупівлю 225 кисневих станцій на загальну суму 648 мільйонів гривень.

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