Депутатів Харківської обласної ради 24 лютого скликають на сесію. У порядку денному — 82 питання.

Розпорядження про проведення сесії 7 лютого підписала голова обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко.

Перше питання — затвердження звіту про виконання обласного бюджету Харківської області за 2021 рік.

Також у порядку денному — затвердження програми обласної територіальної оборони, розгляд ходу виконання та внесення змін до Програми забезпечення публічної безпеки й порядку та протидії злочинності, а також внесення змін до регіональної Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху.

Під час сесії депутати розглянуть питання про звернення до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ щодо необхідності посилення боротьби з проявами колабораціонізму.

Також на сесії розглянуть кадрові питання, зокрема, про призначення Ірини Пирогової на посаду директорки обласного диспансеру радіаційного захисту та призначення Інги Лобанової директоркою театру імені Пушкіна.

Сесія розпочнеться о 10:00.

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