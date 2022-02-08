На Дніпропетровщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися п`ятеро людей. Про це йдеться на сайті ДСНС області.

Подія сталася 7 лютого близько 19-ої години на Криворізькому шосе у Дніпровському районі.

Внаслідок зіткнення автомобіля "TOYOTA CAMRY", мікроавтобуса "RENAULT TRAFIC" та автомобілю "LEXUS" травмувалися п`ятеро людей.

Рятувальники, прибувши на місце ДТП, деблокували 47-річного водія із понівеченого автомобіля "TOYOTA CAMRY" та передали для подальшої госпіталізації співробітникам естреної медичної допомоги.

Травмовані також двоє 26-річних пасажири з легкового автомобілю LEXUS та двоє пасажирів мікроавтобуса - 28-річна жінка та чоловік, дані якого встановлюються.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

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