На Закарпатті за добу виявили майже 800 випадків COVID-19

786 нових випадків COVID-19 виявили на Закарпатті 7 лютого. Такі дані повідомили на сайті Закарпатської ОДА. За добу 207 пацієнтів одужали, шестеро людей з діагнозом COVID-19 померли.

Загалом в області з початку пандемії виявили 104 414 випадків COVID-19. 87 387 пацієнтів подолали хворобу, 2 604 — померли.

Усього за час пандемії в Україні виявили 4 341 790 випадків COVID-19, 3 696 285 людей одужали, 101 647 — померли.

Що відомо:

За добу в Україні виявили 34 353 хворих на COVID-19;

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Закарпаття та ще три області мають високий ризик потрапити до "червоної" зони.

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