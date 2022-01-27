Обвинуваченому у вбивстві боксера Сергія Лащенка – Бабеку Гасанову – подовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 45 діб. На цьому колегія суддів Малиновського суду Одеси вирішила закінчити дослідження доказів та перейти до дебатів сторін. Таке повідомила кореспондентка Суспільного, яка була присутня на засіданні.

На засіданні виступила прокурорка у справі Світлана Кологрьова. Вона просила суд допитати свідка від сторони потерпілої – дружини боксера Марини Лащенко. Його ім'я та прізвище у залі суду не назвали. Відомо тільки те, що чоловік працює далекобійником.

"Хотіли допитати свідка через систему відеозв'язку, оскільки він перебуває поза межами України", – розповіла прокурорка Світлана Кологрьова.

"Річ у тому, що свідок працює за кордоном і наразі він перебуває у рейсі. Для того, щоб його відкликати, треба повістку перевести, нотаріально завірити та віддати компанії. Ось такі умови. Ми цю повістку взяли в понеділок, і це буде нереально зробити", – заявила адвокатка потерпілої Юлія Гаврилюк.

На думку адвоката обвинуваченого Степана Бабченка допитувати свідка нема потреби.

"Ми допитали очевидців, медсестер, які працювали у відділенні, а також лікарку, яка бачила, яка Гасанов здійснив постріли у Лащенка. Я вважаю, взагалі недоцільно допитувати вказаного свідка. Вважаю за необхідне, за можливе, перейти до судових дебатів. І не затягувати судовий процес", – сказав адвокат.

У допиті та виклику свідка судді відмовили.

Суспільне Одеса

Сторона обвинувачення просила суд долучити до справи диски з відеозаписами камер спостереження з будівлі обласної прокуратури та Нацбанку. За словами прокурорки, там видно моменти нападу на боксера.

Потерпіла Марина Лащенко, її адвокатка Юлія Гаврилюк та адвокат обвинуваченого Степан Бабченко від коментарів Суспільному після засідання відмовилися.

Наступне слухання справи призначили на 11 лютого.

Дружина загиблого Марина Лащенко вперше прийшла до зали суду 14 грудня. За словами її адвокатки Юлії Гаврилюк, жінка не приходила на попередні слухання, у зв’язку із тим, що їй необхідно було ознайомитись із матеріалами справи.

Що відомо

Вбивство чемпіона Європи з тайського боксу Сергія Лащенка сталося в Одесі 8 квітні 2015 року. На розі вулиць Рішельєвська та Пушкінська між Лащенком та Бабеком Гасановим виник конфлікт, через що останній відкрив вогонь з пістолета. Через десять хвилин після того, як боксер звернувся по допомогу, Гасанов та його друзі приїхали до лікарні.

За версією слідства, підозрюваний увірвався до приймального відділення, де надавали медичну допомогу спортсмену, та відкрив вогонь. Лащенко отримав численні поранення в область шиї, грудної клітки, живота та помер на місці від гострої крововтрати. Сам Гасанов та його друзі зникли.

Після ймовірного скоєння злочину Гасанов виїхав через пункт пропуску "Каланчак" до окупованого Криму. Згодом українські правоохоронці через "Інтерпол" оголосили його у міжнародний розшук. Восени 2016 року Гасанова затримали російські полісмени у Санкт-Петербурзі та почали процедуру екстрадиції. На початку 2017 року Гасанова доправили до Одеси, де згодом Приморський районний суд відправив його до СІЗО. Там він перебуває дотепер.

У липні 2021 року Гасанов та його захисник на засіданні запевнили, що обвинувачений готовий надати свої покази та визнати провину в повному обсязі. На переконання Степана Бабчука, це дозволить не викликати свідків і потерпілих та одразу перейти до дебатів, а після – до оголошення вироку.

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