Під час новорічних гулянь, з 31 грудня по 3 січня, поліцейські Одеської області виїжджали на виклики громадян. Про це розповіли в пресслужбі Національної поліції.

За даними правоохоронців, на Новий рік у родинах в Одесі та Ізмаїлі вітчими вбили своїх пасинків. В обох випадках напади сталися під час хмільного застілля. Підозрюваним повідомили про підозру в умисному вбивстві за ч.1 ст.115 ККУ. Їм загрожує від семи до п’ятнадцяти років за ґратами.

"Випадкові" постріли та підпали

В той же день на Люстдорфській дорозі 34-річний житель Закарпаття підпалив капот Renault. Вогонь погасили перехожі, а затриманому чоловіку оголосили йому підозру за ч.2 ст.194 ККУ. Йому загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.

1 січня в Арцизі святкування в розважальному закладі завершилося бійкою. Одному з учасників конфлікту зламали череп. Наступного дня в Арцизькій ОТГ правоохоронці виїжджали на виклик, де рушниця 62-річного мисливця "випадково випала з автомобіля" та вбила чоловіка.

Діти з піротехнікою

Не обійшлося без травмувань піротехнікою. Цього року на Одещині невдало запустили феєрверки четверо жителів Одеси, Ізмаїла та Білгорода-Дністровського. Серед них були двоє дітей 9-ти та 11-ти років. Вони отримали травми рук.

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