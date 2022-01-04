Під час новорічних гулянь, з 31 грудня по 3 січня, поліцейські Одеської області виїжджали на виклики громадян. Про це розповіли в пресслужбі Національної поліції.
За даними правоохоронців, на Новий рік у родинах в Одесі та Ізмаїлі вітчими вбили своїх пасинків. В обох випадках напади сталися під час хмільного застілля. Підозрюваним повідомили про підозру в умисному вбивстві за ч.1 ст.115Умисне вбивство ККУ. Їм загрожує від семи до п’ятнадцяти років за ґратами.
"Випадкові" постріли та підпали
В той же день на Люстдорфській дорозі 34-річний житель Закарпаття підпалив капот Renault. Вогонь погасили перехожі, а затриманому чоловіку оголосили йому підозру за ч.2 ст.194Умисне знищення або пошкодження майна ККУ. Йому загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.
1 січня в Арцизі святкування в розважальному закладі завершилося бійкою. Одному з учасників конфлікту зламали череп. Наступного дня в Арцизькій ОТГ правоохоронці виїжджали на виклик, де рушниця 62-річного мисливця "випадково випала з автомобіля" та вбила чоловіка.
Діти з піротехнікою
Не обійшлося без травмувань піротехнікою. Цього року на Одещині невдало запустили феєрверки четверо жителів Одеси, Ізмаїла та Білгорода-Дністровського. Серед них були двоє дітей 9-ти та 11-ти років. Вони отримали травми рук.
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