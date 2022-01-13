В Одесі людину вбили через татуювання: обвинуваченому загрожує довічне

В Одесі судитимуть нацгвардійця за фактом вбивства чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі Спеціальної прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

За даними правоохоронців, з 17 на 18 липня 2021 року військовослужбовець зі знайомим розпивав алкогольні напої на зупинці громадського транспорту по вулиці Миколи Аркаса в Одесі. У чоловіків почалася сварка з перехожим через татуювання на плечах. Воно "виражало зневагу до правоохоронців". Конфлікт закінчився бійкою. Чоловіки нанесли перехожому безліч ударів руками та ногами в різні ділянки тіла й голови.

Травмований учасник сварки помер у реанімаційному відділенні міської лікарні №1.

Після інциденту правоохоронці почали розслідування за п.7 ч.2 ст.115 КК України. Якщо провину нацгвардійця доведуть, йому загрожуватиме від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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