Британський прем’єр-міністр Боріс Джонсон сказав своєму прессекретарю Гуто Гаррі "Я виживу" ("I will survive"), заспівавши рядки відомої пісні Глорії Гейнор.

Цю історію розповідає BBC.

Гутто Гаррі був призначений прессекретарем після серії звільнень помічників британського прем’єра. Звільнення відбулися внаслідок політичного скандалу у Великій Британії.

Новий прессекретар розповів, що він зустрівся з прем’єр-міністром 4 лютого. Після цитування відомих музичних рядків 1970-х років, Джонсон та Гаррі "мали серйозну розмову".

Протягом останніх тижнів Боріс Джонсон отримує критику в тому числі від членів власної партії після того, як стало відомо, що у прем’єрські резиденції відбувалися вечірки під час карантину. Деякі британські політики закликають Джонсона йти у відставку.

На початку лютого п'ятеро помічників Боріса Джонсона залишили свої посади. Принаймні троє звільнилися через теперішній політичний скандал.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу