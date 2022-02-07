Ціни зросли та зростатимуть. Рієлтор про житло у Сумах

Впродовж 2021 року ціни на нерухомість у Сумах зросли на 20-30%. Така ж тенденція спостерігається по всій Україні. Рієлтор Ольга Середа розповіла Суспільному, що особливо зростання цін відобразилося на вторинному ринку Сум. І прогнозує, що подальше збільшення цін також буде.

Яке житло користується найбільшою популярністю в Сумах?

Особливий попит мають однокімнатні квартири на вторинному ринку. Ціна такої квартири, залежно від району, стану та поверху, коливається від 25 000 – 33 000 доларів. Їх розглядають молоді люди, купуючи для себе. Також такі квартири купляють задля оренди, вважаючи за краще купувати об'єкти з ремонтом, меблями, а часто і з технікою.

Чи не завмер ринок нерухомості на Сумщині, з огляду на військову агресію?

Інвестиція в нерухомість була і буде для більшості людей можливістю зберегти і примножити свої гроші. Так, ринок рухається. Покупці є і квартири купують, і продають. Наших людей нічим не налякати.

Безумовно, є категорія громадян, які чекають, коли ціни на нерухомість стрімко впадуть. Але у стані війни наша держава знаходиться вже кілька років, в стані епідемії коронавірусу пару років. Думаю, що для мотивованих покупців і продавців нерухомості ці обставини не перешкода. Життя йде своїм шляхом. Діти дорослішають, одружуються, народжують своїх дітей. У певному значенні, підкоряючись законам природи, усім хочеться звити своє гніздечко.

Які райони Сум є найпопулярнішими серед покупців житла?

20 років тому центром вважалися Петропавлівська та проспект Шевченка. Зараз популярними районами є 9-12 мікрорайони, вулиці Харківська, Прокоф'єва. І це зрозуміло, там розвинена інфраструктура, магазини, офіси, торгові центри, маса затишних кафе і ресторанів. Оскільки середній вік покупців 27 – 35 років, то зі зрозумілих причин вони вибирають ці райони. І друга причина – будівництво нових житлових комплексів зосереджене у вказаних районах.

Чи співпадають ціни з можливостями покупців?

Частіше ні. Продавець хоче продати дорожче, а покупець хоче купити трохи дешевше і максимально збити ціну. Звичайно, є така тенденція у продавців, коли вони погортавши сайти, надивившись на ціни пропонованих квартир, вирішують, що їхня квартира краща. І додають до умовно завищеної ціни ще, нібито на торг. Тому ціна на сайті, і ціна продажу може відрізнятися, відсотків на 10 – 20. Але вибирати власнику: або продати швидко і трохи дешевше, або почекати 7 – 12 місяців, коли ціни у відсотковому співвідношенні підростуть.

Що впливає на коливання цін на нерухомість?

Зростання долара і зростання цін на будівельні матеріали. З огляду на це ціна в новобудовах зростає. Як наслідок, зростання ціни за квадратний метр в новобудовах спровокувало зростання цін і на вторинному ринку.

За думкою ж президента Асоціації фахівців з нерухомості Юрія Піти, що стосується тенденцій щодо ринку нерухомості на 2022 рік, то він буде розвиватися. З жовтня 2021 року ринок охолонув, зростання спало, а ціни стабілізувалися. Експерт переконаний, що суттєвого зростання ринку нерухомості вже не буде. У деяких сегментах може спостерігатися навіть зниження вартості. Тому що ті, хто цього року інвестував у нерухомість, у 2022 році будуть уже продавати. Вони вийдуть на ринок із пропозицією. Тому пропозиція може перевищити попит.

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