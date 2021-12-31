Чи зростатимуть ціни на нерухомість у 2022 році. Розповідає експерт

Впродовж усього 2021 року ціни на нерухомість в Україні стрімко зростали, цьому сприяли як внутрішньоукраїнські процеси, так і світові тенденції. Що очікує на ринок нерухомості у 2022 році в ефірі Українського радіо розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості Юрій Піта.

"Зараз сміливо можна сказати, що 2021 рік підходить до завершення, і можна зробити певні висновки. Дійсно, впродовж року вартість житла як на первинному, так і на вторинному ринках, зросла. Пандемія відступила і ринок ожив. Ціни на нерухомість піднялися саме в другій половині 2021 року: на вторинному ринку зросли на 12-15%, а на первинному на 20-25%, а в деяких сегментах навіть на 30%. Відповідно зріс і попит на житло", — розповів Піта.

За його словами, будівельна галузь займає суттєве місце в зростанні чи падінні економіки держави. 2021 рік показав зростання, і в загальному в економіці, і безпосередньо в будівельній галузі.

Він також відзначив, що динаміка на вторинному ринку була доволі активною і щоквартально зростала. За підсумками 2021 року вона була вищою, ніж у 2020 році.

"Первинний та вторинний ринки є конкурентними платформами, хоча за своєю суттю вони цілковито різняться. Забудовник на первинному ринку заманює інвестора чи покупця різними акціями, знижками, розтермінуванням. В інвестора є, як певний вибір об’єктів, так і певний вибір програм. На вторинному ринку, відповідно, таких опцій не існує: є об’єкт, ціна, а знижку може надати власник лише в тому випадку, якщо з ним добре поторгуватися", — пояснив Піта.

Він також зазначив, що вторинний ринок у 2021 році був більш активним завдяки тому, що він є більш надійним, адже об’єкти нерухомості вже є збудованими, а квартири введені в експлуатацію.

З"а загальними законами економіки та ринку, основним чинником, який впливає на зростання вартості житла є попит. У 2021 році попит на житло зростав, відповідно зростали й ціни. Чимало грошей з’явилося і в світовій економіці, в Україну також потрапила якась частка. За статистикою Національного Банку України, в Україну цьогоріч надійшло на 20% більше коштів у доларах, ніж минулого року, що еквівалентно мільярдам доларів. Також джерелами надходження грошових коштів у нерухомість був аграрний бізнес та IT-сфера. Тобто є ті сфери, які отримують грошові кошти й вкладають у нерухомість, тому що альтернатив інвестування грошових коштів в Україні не так вже й багато", — розповів експерт.

Іншими чинниками, що впливали на зростання вартості житла є:

Зростання собівартості будівництва;

Значна активізація купівельного попиту;

Старт державних іпотечних програм.

"Будь-яке явище має як негативні, так і позитивні моменти. І пандемія — не виняток. Вона виступила своєрідним триггером для прийняття рішень щодо купівлі житла. Зокрема на це зважилися ті, хто проживали великими родинами в одному житлі: батьки, діти, внуки. Такі родини, які раніше відкладали це рішення і планували почекати рік-два, у зв’язку з пандемією все ж зважилися на нього цьогоріч. Житло купляли, як на первинному ринку, користуючись можливістю придбати під розтермінування, а також, використовуючи іпотечні програми. Хоч поки що зарано говорити про те, що вони суттєво впливають на ринок нерухомості сьогодні", — зазначив Піта.

Найдорожча нерухомість наразі у Києві. Також серед лідерів — Дніпро.

Також цей рік показав по всій Україні зростання попиту та дефіцит пропозицій. Відповідно, де є дефіцит, там є і зростання вартості.

"Що стосується тенденцій щодо ринку нерухомості на 2022 рік, то він буде розвиватися. Будемо відштовхуватися від сьогоднішніх тенденцій: з жовтня 2021 року ринок уже охолонув, зростання спало, а ціни стабілізувалися. Тому зараз ми рівняємося на сьогоднішній рік, і в 2022 рік ми увійдемо з такими ж тенденціями, які зараз домінують на ринку", — відзначив Піта.

Експерт переконаний, що суттєвого зростання ринку нерухомості вже не буде. У деяких сегментах може спостерігатися навіть зниження вартості. Тому що ті, хто цього року інвестував у нерухомість, у 2022 році будуть уже продавати. Вони вийдуть на ринок із пропозицією. Тому пропозиція може перевищити попит.

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