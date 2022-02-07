Хокеїсти Сумщини стартували на чемпіонаті України

Спортсмени з Сумщини беруть участь чемпіонаті України з індорхокею серед юнаків 2008-2009 років народження. Він стартував 7 лютого в Житомирі.

Участь у ньому беруть десять команд. Три з них представляють Сумщину – Шостку та Суми. 7 лютого команди зіграли по два матчі. У групі “А” Шостка представлена двома командами комплексної дитячо-юнацької спортивної школи "Барса". КДЮСШ "Барса" перемогла з рахунком 19:0 КДЮСШ №1 з Черкас і з рахунком 7:3 — "Політехніка" з Коростеня.

Друга команда поступилась (1:3) команді СДЮСШОР “Олімпія” з Вінниці і розписала нічию (3:3) "Політехніком". У групі “Б” команда сумської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву "Динамо" перемогла (9:0) житомирське "Полісся" і поступилась (0:7) хокейному клубу "Вінниця"-МДЮСШ №1.

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