Сумчани перемогли команду з Черкас у матчах баскетбольного чемпіонату

Сумська команда зіграла на виїзді матчі 14 туру чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд вищої ліги. Суперником "Збірної Сумської області — баскетбольного клубу "СумДУ" була "Збірна Черкаської області — Черкаські Мавпи-2".
6 лютого сумські баскетболісти перемогли черкащан з перевагою у шість очок – 97:91. 7 лютого сумчани знов святкували перемогу. Цього разу з перевагою у дев’ять пунктів – 85:76.
"Завдання вийти у наступну стадію турніру команда виконала. Були ігри, які мали виграти, але чогось не вистачило. Проте ми — в наступному колі. Далі — важкі ігри з командами західної групи, але будемо налаштовуватись на перемогу у кожному матчі", — говорить головний тренер команди Ярослав Ковальов.
У першому етапі чемпіонату сумчани посіли четверте місце і вийшли у плей-офф. У ньому, із "золотими" очками, зіграють вісім найкращих команд ліги. У найближчі вихідні суперниками "Збірної Сумської області — БК "СумДУ" будуть баскетболісти баскетбольного клубу "Рівне-ОШВСМ".
Читайте також
- Визначились чвертьфіналісти чемпіонату Сумської області з хокею.
- Сумчани здобули 9 медалей на чемпіонаті України з легкої атлетики.
Читайте нас у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Ми в Instagram