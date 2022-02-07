Сумчани перемогли команду з Черкас у матчах баскетбольного чемпіонату

Сумська команда зіграла на виїзді матчі 14 туру чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд вищої ліги. Суперником "Збірної Сумської області — баскетбольного клубу "СумДУ" була "Збірна Черкаської області — Черкаські Мавпи-2".

6 лютого сумські баскетболісти перемогли черкащан з перевагою у шість очок – 97:91. 7 лютого сумчани знов святкували перемогу. Цього разу з перевагою у дев’ять пунктів – 85:76.

БК "Черкаські мавпи"

"Завдання вийти у наступну стадію турніру команда виконала. Були ігри, які мали виграти, але чогось не вистачило. Проте ми — в наступному колі. Далі — важкі ігри з командами західної групи, але будемо налаштовуватись на перемогу у кожному матчі", — говорить головний тренер команди Ярослав Ковальов.

У першому етапі чемпіонату сумчани посіли четверте місце і вийшли у плей-офф. У ньому, із "золотими" очками, зіграють вісім найкращих команд ліги. У найближчі вихідні суперниками "Збірної Сумської області — БК "СумДУ" будуть баскетболісти баскетбольного клубу "Рівне-ОШВСМ".

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