Сумчани здобули 9 медалей на чемпіонаті України з легкої атлетики

Чемпіонат України з легкої атлетики серед спортсменів до 18 років завершився в Сумах 6 лютого. У підсумку сумчани вибороли 9 медалей — чотири золотих, одну — срібну та чотири — бронзові.

У перший день змагань, 4 лютого, Олександр Титаренко у секторі штовхання ядра здобув бронзову нагороду. Золото на дистанції 400 метрів виборов Максим Романов. Нікіта Маслюк посів перше місце у фіналі забігу на 60 метрів. У бігові на дистанції 60 метрів з бар’єрами Єлизавета Землянікіна здобула бронзу.

5 лютого Нікіта Маслюк приніс команді Сумщини золоту медаль у стрибках у довжину.

6 лютого Єлизавета Землянікіна здобула бронзову медаль у бігові на 200 метрів. На цій же дистанції серед юнаків Максим Романов виборов срібло. У бігові на 800 метрів Мілена Смоленська показала "бронзовий" результат. У естафеті 100+200+300+400 метрів сумчани — Михайло Ковш, Нікіта Маслюк, Богдан Карпенко та Максим Романов — вибороли золоті медалі.

У команді сумчани фінішували на п’ятому місці.

Що відомо

Чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед спортсменів до 18 років стартував у Сумах 4 лютого.

Участь у чемпіонаті брали юнаки та дівчата 2005-2006 років народження. Загалом це 542 спортсмени з усіх регіонів України.

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