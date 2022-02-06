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На Волині за добу підтвердили 586 випадків COVID-19, три людини померли
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На Волині за добу підтвердили 586 випадків COVID-19, три людини померли

Лариса Літвицька
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На Волині за добу підтвердили 586 випадків COVID-19, три людини померли ФОТО: УНІАН

За добу на Волині підтвердили 586 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували три смерті від ускладнень. Про ситуацію із захворюваністю станом на 7 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Одужали 202 людини. Два летальні випадки зафіксували в Луцькій громаді, один – в Торчинській.

За добу методом ПЛР протестували 668 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 150
  • Боратинська ТГ – 4
  • Берестечківська ТГ — 10
  • Городищенська ТГ – 13
  • Горохівська ТГ – 33
  • Ківерцівська ТГ – 32
  • Колківська – 31
  • Копачівська ТГ — 3
  • Мар’янівська ТГ – 4
  • Олицька ТГ — 15
  • Підгайцівська ТГ – 25
  • Рожищенська ТГ – 13
  • Торчинська ТГ — 3
  • Цуманська ТГ – 2
  • Володимир-Волинська ТГ – 12
  • Затурцівська ТГ — 5
  • Іваничівська ТГ – 2
  • Литовезька ТГ — 1
  • Локачинська ТГ — 18
  • Нововолинська ТГ – 22
  • Оваднівська ТГ -2
  • Павлівська ТГ – 6
  • Устилузька ТГ — 1
  • Камінь- Каширська ТГ – 31
  • Любешівська ТГ — 19
  • Сошичненська ТГ — 6
  • Голобська ТГ – 5
  • Вишнівська ТГ – 8
  • Головненська ТГ – 1
  • Дубечненська ТГ — 6
  • Дубівська ТГ – 4
  • Заболотівська ТГ — 1
  • Забродівськ а ТГ — 10
  • Ковельська ТГ – 57
  • Люблинецька ТГ – 2
  • Ратнівська ТГ – 11
  • Рівненська ТГ – 1
  • Самарівська ТГ – 1
  • Сереховичівська ТГ – 1
  • Старовижівська ТГ – 11
  • Турійська ТГ – 4

За весь час пандемії в області захворіли 117 078 волинян. 103 243 людини одужали від COVID-19. 2 281 житель області помер від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 461 недужого на коронавірус волинянина та один летальний випадок.
  • Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
  • В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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