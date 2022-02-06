На Волині за добу підтвердили 586 випадків COVID-19, три людини померли

За добу на Волині підтвердили 586 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували три смерті від ускладнень. Про ситуацію із захворюваністю станом на 7 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Одужали 202 людини. Два летальні випадки зафіксували в Луцькій громаді, один – в Торчинській.
За добу методом ПЛР протестували 668 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 150
- Боратинська ТГ – 4
- Берестечківська ТГ — 10
- Городищенська ТГ – 13
- Горохівська ТГ – 33
- Ківерцівська ТГ – 32
- Колківська – 31
- Копачівська ТГ — 3
- Мар’янівська ТГ – 4
- Олицька ТГ — 15
- Підгайцівська ТГ – 25
- Рожищенська ТГ – 13
- Торчинська ТГ — 3
- Цуманська ТГ – 2
- Володимир-Волинська ТГ – 12
- Затурцівська ТГ — 5
- Іваничівська ТГ – 2
- Литовезька ТГ — 1
- Локачинська ТГ — 18
- Нововолинська ТГ – 22
- Оваднівська ТГ -2
- Павлівська ТГ – 6
- Устилузька ТГ — 1
- Камінь- Каширська ТГ – 31
- Любешівська ТГ — 19
- Сошичненська ТГ — 6
- Голобська ТГ – 5
- Вишнівська ТГ – 8
- Головненська ТГ – 1
- Дубечненська ТГ — 6
- Дубівська ТГ – 4
- Заболотівська ТГ — 1
- Забродівськ а ТГ — 10
- Ковельська ТГ – 57
- Люблинецька ТГ – 2
- Ратнівська ТГ – 11
- Рівненська ТГ – 1
- Самарівська ТГ – 1
- Сереховичівська ТГ – 1
- Старовижівська ТГ – 11
- Турійська ТГ – 4
За весь час пандемії в області захворіли 117 078 волинян. 103 243 людини одужали від COVID-19. 2 281 житель області помер від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 461 недужого на коронавірус волинянина та один летальний випадок.
- Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
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