На Волині за добу підтвердили 586 випадків COVID-19, три людини померли

За добу на Волині підтвердили 586 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували три смерті від ускладнень. Про ситуацію із захворюваністю станом на 7 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Одужали 202 людини. Два летальні випадки зафіксували в Луцькій громаді, один – в Торчинській.

За добу методом ПЛР протестували 668 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 150

Боратинська ТГ – 4

Берестечківська ТГ — 10

Городищенська ТГ – 13

Горохівська ТГ – 33

Ківерцівська ТГ – 32

Колківська – 31

Копачівська ТГ — 3

Мар’янівська ТГ – 4

Олицька ТГ — 15

Підгайцівська ТГ – 25

Рожищенська ТГ – 13

Торчинська ТГ — 3

Цуманська ТГ – 2

Володимир-Волинська ТГ – 12

Затурцівська ТГ — 5

Іваничівська ТГ – 2

Литовезька ТГ — 1

Локачинська ТГ — 18

Нововолинська ТГ – 22

Оваднівська ТГ -2

Павлівська ТГ – 6

Устилузька ТГ — 1

Камінь- Каширська ТГ – 31

Любешівська ТГ — 19

Сошичненська ТГ — 6

Голобська ТГ – 5

Вишнівська ТГ – 8

Головненська ТГ – 1

Дубечненська ТГ — 6

Дубівська ТГ – 4

Заболотівська ТГ — 1

Забродівськ а ТГ — 10

Ковельська ТГ – 57

Люблинецька ТГ – 2

Ратнівська ТГ – 11

Рівненська ТГ – 1

Самарівська ТГ – 1

Сереховичівська ТГ – 1

Старовижівська ТГ – 11

Турійська ТГ – 4

За весь час пандемії в області захворіли 117 078 волинян. 103 243 людини одужали від COVID-19. 2 281 житель області помер від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 461 недужого на коронавірус волинянина та один летальний випадок.

Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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