На стрільбищі військової частини 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії, представники ДСНС та фахівці інженерної служби Південного Одеського територіального управління провели навчання з групами розмінування.
У пресслужбі 11 бригади повідомили, що військових навчали на практиці розрізняти види та типи протипіхотних та протитанкових мін, знешкоджувати саморобні вибухові пристрої та працювати з металошукачами. Крім того, представники ДСНС провели навчання з надання першої медичної допомоги при пораненнях у бойових умовах.
"Метою таких заходів є підтримання рівня знань, умінь та навичок, необхідних гвардійцям груп розмінування для виконання задач інженерного забезпечення, а також для підвищення практичної майстерності при виконанні службово-бойових завдань", — зазначив підполковник Валерій Алексін.
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