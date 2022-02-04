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Одеські прикордонники отримали три французьких вертольоти
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Одеські прикордонники отримали три французьких вертольоти

Марина Повертайло
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Одеські прикордонники отримали три французьких вертольоти Державна прикордонна служба України

На Одещину прибули три нових вертольоти. Їх для патрулювання регіону будуть використовувати прикордонники, повідомили у пресслужбі відомства.

Ескадрилью області поповнили борти французької компанії AIRBUS H125. Фірма поставляє до Одеси техніку в рамках угоди між урядами України та Франції. Для використання гвинтокрилів 15 військових льотчиків пройшли курси підвищення кваліфікації у Франції.

В Державній прикордонній службі зазначили, що вертольоти AIRBUS Н125 мають оптико-електронну систему спостереження. Вона допомагатиме спеціалістам відстежувати ситуацію на державному кордоні. Камери зніматимуть поверхню, в тому числі в інфрачервоному світлі, та передаватимуть записи на базу в режимі реального часу. Нові гвинтокрили можуть летіти без дозаправлення понад 500 км, їх максимальна швидкість становить 220 км/год.

Одеські прикордонники отримали три французьких вертольотиДержавна прикордонна служба України

Французький вертоліт, який отримали одеські прикордонники

Одеські прикордонники отримали три французьких вертольотиДержавна прикордонна служба України

Французький вертоліт біля ангара на Одещині

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