Військові одеської бригади морської піхоти перевіряли готовність танкового та гаубичного резервів до виконання завдань за призначенням. Про це повідомили у пресслужбі 35 окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського.

У рамках навчань військові повинні були за певний проміжок часу підготуватися до можливого висунення у визначений район. Також вони мали підготувати озброєння та військову техніку до бою та походу, отримати необхідний боєкомплект, спорядження, майна тилу тощо.

35 окрема бригада морської піхоти

35 окрема бригада морської піхоти

За словами командирів підрозділів, особовий склад виконав поставлені завдання вчасно та на високому рівні.

35 окрема бригада морської піхоти

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