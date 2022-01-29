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Військові одеської бригади морської піхоти провели навчання з підготовки озброєння та техніки
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Військові одеської бригади морської піхоти провели навчання з підготовки озброєння та техніки

Ксенія Процепова
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Військові одеської бригади морської піхоти провели навчання з підготовки озброєння та техніки 35 окрема бригада морської піхоти

Військові одеської бригади морської піхоти перевіряли готовність танкового та гаубичного резервів до виконання завдань за призначенням. Про це повідомили у пресслужбі 35 окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського.

У рамках навчань військові повинні були за певний проміжок часу підготуватися до можливого висунення у визначений район. Також вони мали підготувати озброєння та військову техніку до бою та походу, отримати необхідний боєкомплект, спорядження, майна тилу тощо.

Одеська бригада морської піхоти тренувалася готувати озброєння та військову техніку35 окрема бригада морської піхоти

Одеська бригада морської піхоти тренувалася готувати озброєння та військову техніку35 окрема бригада морської піхоти

За словами командирів підрозділів, особовий склад виконав поставлені завдання вчасно та на високому рівні.

Одеська бригада морської піхоти тренувалася готувати озброєння та військову техніку35 окрема бригада морської піхоти

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