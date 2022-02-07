7 лютого у Житомирі представники малого та середнього бізнесу разом з пенсіонерами долучилися до акції протесту "Стоп тарифному геноциду", котра проходила біля приміщення обласної ради. Про це Суспільному розповіли організатори акції в Житомирі Сергій Зайцев та Сергій Ткачук.

7 лютого акція "Стоп тарифному геноциду" проходила у 25 містах України. У Житомирі до акції, за словами речниці Нацполіії області Алли Ващенко, долучилися близько пів сотні учасників. Вони прийшли під стіни облради з кількома вимогами: відмінити дію закону, який зобов'язує встановлення касових апаратів для працівників малого та середнього бізнесу, і знизити тарифи на газ та електрику.

Фото: Суспільне Житомир Учасники акції прийшли протестувати під приміщення облдержадміністрації

Фото: Суспільне Житомир Акція "Стоп тарифному геноциду" проходила у 25 містах України

"Основна причина нашого зібрання – високі ціни на енергоносії для малого і середнього бізнесу, – каже Сергій Ткачук. – В розрізі домогосподарств та простих людей це означає подорожчання товарів та послуг, які ми споживаємо. Рішення приймають, звісно, не в Житомирі, а в Києві. Але за рахунок прецедентів, які були раніше, ми впевнені, що нас почують".

Фото: Суспільне Житомир Сергій Ткачук каже, що на протест вийшли через високі тарифи

Підприємці підписалися під зверненням до місцевих органів виконавчої влади, уряду та Президента України щодо відміни фіскалізації малого і середнього бізнесу та зниження цін на газ та електроенергію для домогосподарств.

Фото: Суспільне Житомир Підприємці підписали звернення щодо відміни фіскалізації для малого та середнього бізнесу

"Ми вимагаємо проголосувати і прийняти законопроєкт №5866, який відміняє тотальну фіскалізацію для малого бізнесу. У подальшому це дасть можливість організувати додаткові робочі місця", – говорить Сергій Зайцев.

Фото: Суспільне Житомир Сергій Зайцев каже, що виступає проти фіскалізації

"Я хочу, аби закон про фіскалізацію змінили і прибрали касові апарати для малого бізнесу, – каже учасниця акції, приватна підприємиця Тетяна. – Підприємці ледь виживають і годують не лише свою сім'ю, а й людей, які у них працюють".

Фото: Суспільне Житомир Підприємиця Тетяна говорить, що вона проти обов'язкових касових апаратів для малого і середнього бізнесу

Звернення з підписами передали представникам обласної влади – заступнику голови облдержадміністрації Олександру Федьку та заступнику керуючого справами обласної ради Анатолію Рєпікову, – які вийшли до учасників акції.

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Анатолій Рєпіков сказав учасникам акції, що їхнє звернення розглянуть на комісії в облраді

"Ми це звернення приймемо і винесемо його на комісію та на сесію. Житомирська облрада не приймає рішення стосовно підвищення чи зниження тарифів. Але, що стосується самого звернення, то ми відреагуємо належним чином", – сказав Анатолій Рєпіков.

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