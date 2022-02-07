7 лютого у Житомирі представники малого та середнього бізнесу разом з пенсіонерами долучилися до акції протесту "Стоп тарифному геноциду", котра проходила біля приміщення обласної ради. Про це Суспільному розповіли організатори акції в Житомирі Сергій Зайцев та Сергій Ткачук.
7 лютого акція "Стоп тарифному геноциду" проходила у 25 містах України. У Житомирі до акції, за словами речниці Нацполіії області Алли Ващенко, долучилися близько пів сотні учасників. Вони прийшли під стіни облради з кількома вимогами: відмінити дію закону, який зобов'язує встановлення касових апаратів для працівників малого та середнього бізнесу, і знизити тарифи на газ та електрику.
"Основна причина нашого зібрання – високі ціни на енергоносії для малого і середнього бізнесу, – каже Сергій Ткачук. – В розрізі домогосподарств та простих людей це означає подорожчання товарів та послуг, які ми споживаємо. Рішення приймають, звісно, не в Житомирі, а в Києві. Але за рахунок прецедентів, які були раніше, ми впевнені, що нас почують".
Підприємці підписалися під зверненням до місцевих органів виконавчої влади, уряду та Президента України щодо відміни фіскалізації малого і середнього бізнесу та зниження цін на газ та електроенергію для домогосподарств.
"Ми вимагаємо проголосувати і прийняти законопроєкт №5866, який відміняє тотальну фіскалізацію для малого бізнесу. У подальшому це дасть можливість організувати додаткові робочі місця", – говорить Сергій Зайцев.
"Я хочу, аби закон про фіскалізацію змінили і прибрали касові апарати для малого бізнесу, – каже учасниця акції, приватна підприємиця Тетяна. – Підприємці ледь виживають і годують не лише свою сім'ю, а й людей, які у них працюють".
Звернення з підписами передали представникам обласної влади – заступнику голови облдержадміністрації Олександру Федьку та заступнику керуючого справами обласної ради Анатолію Рєпікову, – які вийшли до учасників акції.
"Ми це звернення приймемо і винесемо його на комісію та на сесію. Житомирська облрада не приймає рішення стосовно підвищення чи зниження тарифів. Але, що стосується самого звернення, то ми відреагуємо належним чином", – сказав Анатолій Рєпіков.
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