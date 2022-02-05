У Житомирі в дитсадочку №53 дітей навчають кататися на лижах

Взимку у Житомирі в дитячому садочку №53 дітей з середніх та старших груп навчають кататися на лижах. Про це Суспільному розповів інструктор з фізкультури Сергій Макарук.

За його словами, такі тренування фізично розвивають та позитивно впливають на дітей. Щоб дітям було цікавіше сприймати спортивні заняття, уроки фізкультури намагаються проводити на свіжому повітрі.

"Головне, щоб вони були впевнені у мені, в собі. Коли я їм пояснюю, намагаюся бути з ними на їх рівні. Я хочу їх підтримати, навчити і вони мені довіряють", – сказав Сергій Макарчук.

Фото: Суспільне Житомир Сергій Макарчук

Перш за все, інструктор розповідає дітям, як навчитися правильно одягати лижі і тримати рівновагу. За його словами, під час цих занять діти навчаються орієнтуватися на місцевості, тримати рівновагу та поставу.

Ці лижі у садочку зберігаються з дев'яностих років минулого століття.

"І я намагаюся тримати лижі в належному стані. За годину перед тим, як виходити на сніг, я ставлю лижі на вулицю, вони набирають температуру навколишнього середовища і тоді не прилипають до снігу. Після цього і дітям комфортно кататися", – розповів Сергій Макарчук.

Фото: Суспільне Житомир

Вихователька Юлія Іванова каже, що спортивні заняття в садочку у дітей відбуваються щодня. На вулиці діти займаються, коли гарна погода.

"Діти завжди з нетерпінням чекають заняття з фізкультури на свіжому повітрі. особливо якщо це тренування на лижах. Діти у захваті, вони це обожнюють", – сказала Юлія Іванова.

Фото: Суспільне Житомир Юлія Іванова

Коли діти навчаться впевнено стояти та ходити на лижах, заняття планують проводити з використанням лижних палиць.

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