7 лютого у Житомирі підписали угоду з переможцем тендеру – компанією "Онур Конструкціон Інтернешнл", яка займатиметься реконструкцією аеродромного комплексу вартістю понад 800 мільйонів гривень. Про це повідомила Житомирська міська рада у ході прямої трансляції з заходу.

Перед підписанням угоди голова облдержадміністрації Віталій Бунечко наголосив, що фірма "Онур Конструкціон Інтернешнл", яка виграла тендер – українська, але з турецькими інвестиціями.

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин зауважив, що в реалізацію цього проєкту вже мало хто вірив, бо було багато обіцянок від різних посадовців, але вперше слово не розійшлося з ділом.

Фото: Суспільне Житомир

Представник фірми-підрядника пообіцяв завершити проєкт до кінця 2022 року.

Що відомо

У Житомирі навесні розпочнеться реконструкція аеропорту.

5 січня 2022 року на злітну смугу міжнародного аеропорту "Житомир" приземлився "Боїнг-737-400", який виконав перший прямий міжнародний рейс "Єреван-Житомир".

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