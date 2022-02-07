У школах Чернігова підняли вартість харчування

У школах Чернігова з 7 лютого підвищилась плата за харчування дітей. Відповідну угоду вартістю у майже 21 мільйон гривень уклало Управління освіти Чернігівської міської ради з КП «Шкільне».

Таким чином, з 7 лютого набувають чинності ціни на харчування, затверджені на виконкомі міськради 3 грудня:

1-4 класи – 33 гривні (23 гривні платитимуть батьки, 10 – міський бюджет);

Група подовженого дня – 34 гривні;

5-11 класи – 34 гривні;

Такі ціни, як і сама угода, діятимуть до кінця року.

За словами начальника чернігівського міського управління освіти Василя Білогури, меню буде таким, яке вже затвердили згідно з новими правилами, а за якістю продуктів має слідкувати КП «Шкільне» як надавач послуг та працівники закладів освіти.

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