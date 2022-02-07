Депутата Харківської міськради підозрюють в оборудках із землею, він заперечує

Депутата міськради і власника "Заводу Фрунзе" Олександра Василенка підозрюють у захопленні земельної ділянки площею майже 9 тисяч квадратних метрів.

Про оголошення підозри депутату Харківської міськради 7 лютого повідомили в Управлінні Служби безпеки України у Харківській області. За даними слідства, депутат і власник підприємства захопив земельну ділянку землі комунальної власності, використовує її у підприємницьких цілях та не сплачує податків за користування землею, що призвело до понад 155 тис. грн збитку державі.

"Ділок, який є діючим депутатом Харківської міської ради та входить до постійної комісії з питань містобудування, архітектури та земельних відносин, обмежив доступ громадян на самозахоплену територію та почав використовувати її для власних підприємницьких цілей. При цьому обов’язкових платежів до бюджету міста за користування земельною ділянкою не сплачував", — йдеться у повідомленні УСБУ.

За інформацією Суспільного, підозрюваний — депутат від "Блоку Кернеса — Успішний Харків" та власник ПАТ "Завод Фрунзе" Олександр Василенко. Він підтвердив Суспільному інформацію про оголошення підозри 3 лютого, звинувачення відкидає.

Facebook/Александр Василенко Олександр Василенко під час зустрічі з виборцями. Жовтень 2021 р.

За словами Василенка, вся земельна ділянка заводу не належить і не використовується, завод придбав будівлю на ділянці у "напівзруйнованому стані".

"Куплена десь у 2010 році будівля площею близько 1200 кв.м. По ній ми нараховуємо і виплачуємо [податки]. За рік виходить близько 120 тисяч гривень. Та ділянка (навколо будівлі — ред.) нам не потрібна навіть у господарських цілях, тому що це колишня територія Харківського велозаводу. Ми купили будівлю з думкою про те, що будемо використовувати її у виробничих цілях", — пояснює Василенко.

"Вони вважають, що якщо паркан стоїть старий, радянський, то цей паркан наш. Ми кажемо, що він стоїть тут ще з радянських часів, видно, що вже в землю вріс. Він до 2010-го року був. І не треба через те, що є паркан, приписувати цю ділянку нам", — каже депутат.

Підозру депутату оголосили за ч. 1 ст. 197-1 Кримінального кодексу — "самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво". Максимальна санкція статті передбачає до шести місяців арешту.

Читайте також

Справу про розтрату в Харківському університеті Повітряних сил передали до суду