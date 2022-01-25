Справу про розтрату в Харківському університеті Повітряних сил передали до суду

У розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення підозрюють колишнього виконувача обов'язків вишу Миколу Коваленка.

Обвинувальний акт стосовно полковника направили до суду 24 січня, повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

За даними слідства, у 2020 році, коли полковник тимчасово виконував обов’язки начальника вишу, під час ремонту освітлення смуги перешкод та сектору для метання гранат розтратили 66 тисяч гривень. Смугу ремонтував підприємець з Харкова.

"З метою відшкодування завданих державі збитків у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Кримінальне провадження розслідували за ч. ч. 2, 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366. Якщо провину військового доведуть, йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Що відомо