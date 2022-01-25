Справу про розтрату в Харківському університеті Повітряних сил передали до суду

У розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення підозрюють колишнього виконувача обов'язків вишу Миколу Коваленка.
Обвинувальний акт стосовно полковника направили до суду 24 січня, повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.
За даними слідства, у 2020 році, коли полковник тимчасово виконував обов’язки начальника вишу, під час ремонту освітлення смуги перешкод та сектору для метання гранат розтратили 66 тисяч гривень. Смугу ремонтував підприємець з Харкова.
"З метою відшкодування завданих державі збитків у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов", — йдеться у повідомленні прокуратури.
Кримінальне провадження розслідували за ч. ч. 2, 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366. Якщо провину військового доведуть, йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі.
Що відомо
- За останні роки в університеті тричі змінювалося керівництво. У 2017 році після підозри у зловживаннях, пов'язаних із закупівлями палива, з посади начальника вишу звільнили Андрія Алімпієва. Суд його виправдав.
- Після катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом у вересні 2020 року одним з підозрюваних у катастрофі став депутат обласної ради Олександр Турінський, який на час катастрофи виконував обов’язки начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Олександр Турінський оскаржує звільнення з посади начальника ХНУПС.
- Обов'язки керівника після катастрофи тимчасово виконував Микола Коваленко. 20 липня поліція Харківщини повідомила про підозру т. в. о. університету у розтраті коштів.
- Восени 2021 року т. в. о. начальника ХНУПС ім. Кожедуба став Віталій Тюрін.