Кременчуцькі хокеїсти перемогли суперників з Херсону

Хокеїсти клубу "Кременчук" перемогли у 23-му турі чемпіонату України з хокею. У Херсоні кременчуківці закинули чотири шайби у ворота господарів, а пропустили одну. Про це стало відомо із трансляції поєдинку.

5 лютого команда з Кременчука перемогла херсонський "Дніпро" з рахунком 4:1. Гра відбулася на арені "Фаворит-арена" у Херсоні.

У складі гостей шайби у ворота суперників закинули Іван Савченко, Єгор Серанов, Олександр Горлушко та Андрій Денискін.

Таким чином кременчуківці лишились на другій позиції у турнірній таблиці.

Наступний матч для хокеїстів з Полтавщини відбудеться 12 лютого. Вдома "Кременчук" зіграє проти лідера чемпіонату київського "Сокола".

Що відомо: