Волейболісти «Решетилівки» поступились суперникам із Житомира

Волейболісти з Решетилівки поступились команді із Житомирщини – 3:2 (25:13, 25:23, 20:25, 22:25, 15:11). Команди «Решетилівка» та «Житичі» зіграли у рамках 10-го туру української Суперліги. Про це стало відомо з прямої трансляції матчу.

Гра відбулась у спортивному комплексі ЖДУ ім. Івана Франка. Ця поразка стала для представників Полтавщини тринадцятою у двадцяти поєдинках. Нині наша команда має 21 очко та посідає у чемпіонаті шосте місце. Наступна гра представників Полтавщини відбудеться 11 та 12-го лютого проти «Буревісника» з Чернігова.

Що відомо: