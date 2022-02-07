У Миколаєві під стінами облради протестували підприємці: чого вимагали

У Миколаєві сьомого лютого під стінами облради підприємці влаштували акцію протесту. Люди вимагали, аби представники влади зберегли спрощену систему оподаткування для всіх підприємців та скасували запровадження касових апаратів – їх підприємці другої, третьої та четвертої груп мали встановити з січня 2022 року.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла співорганізаторка акції Ольга Набокова.

За словами Ольги Набокової, на акцію протесту зібралися підприємці, які працюють здебільшого на ринках та у торговельних комплексах. З її слів, у цих підприємців виникають складнощі із встановленням реєстраторів розрахункових операцій (РРО — ред.), адже їхні робочі місця та умови праці до цього не пристосовані.

"Основна мета цієї акції – привернути увагу нашої влади, зокрема й обласної, до тих умов, які створюються на сьогодні для бізнесу, а саме тотальної фіскалізації. Тут зібралися підприємці, які мають один магазин, і там одна людина виконує функції і продавця, і касира, і охоронця, і консультанта. Відповідно, встановлення РРО призведе до вбивства малого підприємництва", — сказала Ольга Набокова.

Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Протест підприємців у Миколаєві

Учасники акції зібрали підписи під своїми вимогами та передали голові Миколаївської облдержадміністрації Віталію Кіму. Представники обласної влади до мітингувальників не вийшли. Документ забрали та зареєстрували працівники канцелярської служби.

За словами старшого інспектора сектору превентивної комунікації Михайла Морозова, на акцію прийшли 250 підприємців.

Що відомо

25 і 26 січня біля Верховної Ради відбувались акції протесту представників малого та середнього бізнесу з різних областей України, організовані рухом SaveФОП. Майже 400 підприємців з Миколаївщини долучились до мітингу. Серед основних вимог підприємців — відміна запровадження реєстраторів розрахункових операцій для усіх категорій малого й середнього бізнесу. Такі акції протесту з різною кількістю учасників відбуваються з 2020 року.

З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

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