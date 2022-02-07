Понад 6 тисяч дітей на Харківщині не мають жодного щеплення проти поліомієліту

Під час національної вакцинальної кампанії проти поліомієліту на Харківщині планують зробити понад 113 тисяч щеплень. Їх мають отримати діти від шести місяців до шести років.

Про це в ефірі Суспільного розповіла епідеміологиня Тетяна Карлова, яка визначена регіональною координаторкою вакцинальної кампанії проти поліомієліту.

За її словами, на Харківщині рівень вакцинації дітей складає близько 70%.

"Діти до року — 73,5%. Діти у віковій групі шести років — 71,5%. Діти 14 років — 70,6%. Якщо брати середній рівень, то це на рівні 70%. Тобто нам дуже не вистачає 25% до колективного імунітету. Станом на початок лютого дітей у віці до 6 років, які не отримали жодного щеплення проти поліомієліту, більше ніж 6 тисяч у Харківській області. 77,6% — це відмови батьків від щеплення", — каже Тетяна Карлова.

З 1962 року по 1988 рік на Харківщині реєстрували 14 випадків поліомієліту у дітей до 14 років, говорить епідеміологиня.

"Вірус уражає центральну нервову систему, викликає атрофічні паралічі, парези. Це можуть бути паралічі верхніх та нижніх кінцівок, дихального центру. Хочу сказати усім батькам, що ці паралічі є невиліковними. Ліків проти поліомієліту немає, і дитина на все життя залишається з інвалідністю", — говорить Карлова.

За її словами, Харківщина отримала понад 9 тис. доз інактивованої поліомієлітної вакцини. Постачання відбудеться навесні.

"Імунізація складатиметься з декількох раундів. Перший раунд — це вакцинація дітей від шести місяців до шести років, які не мають жодного щеплення або пропустили чергове щеплення: це 6 тисяч дітей взагалі без щеплення, і близько 4 тисяч дітей, які отримали лише одне щеплення. У другому раунді понад 103 тисячі дітей повинні отримати щеплення", — розказала Тетяна Карлова.

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