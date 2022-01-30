1 лютого в Україні почнеться перший етап вакцинальної кампанії від поліомієліту для дітей віком від шести місяців до шести років, які не отримали щеплення вчасно або отримали вакцину з порушенням календаря щеплень.

У Харківській області під час двох етапів кампанії мають вакцинувати понад 113 тисяч дітей, повідомили "Українському радіо Харків" в обласному Департаменті охорони здоров'я у відповіді на запит.

"Під час позапланової вакцинації необхідно буде щепити вакциною ІПВ (інактивована поліомієлітна вакцина — ред.) до 9,5 тис. дитячого населення, вакциною ОПВ (оральна поліомієлітна вакцина — ред.) — 103,7 тис. дітей", — сказано у відповіді.

На першому етапі вакцинації від поліомієліту, дітей щепитимуть інактивованою вакциною. Під час другого етапу, який розпочнеться навесні, оральною вакциною, йдеться в поясненні Департаменту охорони здоров'я.

Авторки: Вікторія Чернікова-Берездецька, Марія Солодовнік.

Що відомо

24 січня у дворічного хлопчика з Закарпаття підтвердили поліомієліт. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Симптоми виявили минулого місяця — 13 грудня під час перебування у медзакладі Львова, де хлопчика лікували від іншого захворювання. Зразки відправили до Центру громадського здоров’я. 24 січня результат одержали із Регіональної референс-лабораторії ВООЗ у місті Гельсінкі у Фінляндії. Хлопчик нещеплений від поліомієліту через відмову батьків.

Наприкінці жовтня та на початку листопада 2021 року у чотирьох дітей на Закарпатті виявили поліовірус, але не підтвердили поліомієліт, — повідомила епідеміологиня області Вікторія Тимчик. Діти не мали планових щеплень.

У жовтні 2021 року випадок поліомієліту підтвердили у півторарічної дитини на Рівненщині.

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