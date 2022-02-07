Підприємці Тернопільщини протестують проти касових апаратів

Проти касових апаратів протестують підприємці Тернопільщини. Акцію організували біля облдержадміністрації. Там зібралися близько сотні людей. Про це Суспільному розповіла голова профспілки підприємців центрального ринку Тернополя Наталія Шоломейчук.

За її словами, так долучилися до Всеукраїнської акція протесту. Також сьогодні хочуть передати резолюції зі своїми вимогами голові облдержадміністрацій.

Фото:Діана Ярошенко/Суспільне Протест під Тернопільською ОДА

Нагадаємо, з 1 січня цього року набув чинності закон про обов’язкове використання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців. Ті, хто від клієнтів отримують готівку, мають встановити касовий апарат або програмний реєстратор розрахункових операцій.

Фото:Діана Ярошенко/Суспільне Зібралися близько сотні людей

Закон ухвалили рік тому, але в грудні 2020 після протестів підприємців його відтермінували на рік. Передбачені штрафи за відсутність касових апаратів – 100% від суми чека за перше порушення та 150% за наступні.

Що відомо