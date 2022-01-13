Більше 7 тисяч касових апаратів зареєстрували підприємці Тернопільщини. Такі дані на початок цього року. Про це Суспільному розповів податківець Олег Довгошия.

В одному із торгових центрів Тернополя підприємиця Галина Міщенко продає сувеніри. Жінка каже, поки що працює без касового апарата. Замовила його торік, але ще не отримала.

"Незважаючи на те, що ми то все поплатили, але ми всі дружно стоїмо в черзі і чекаємо. Чи буде в цьому місяці той касовий апарат невідомо. Окрім касового апарату, потрібно вводити і кодувати весь свій товар. Мені доведеться наймати бухгалтера, якусь штатну одиницю, яка буде це робити, але це означає, що я мушу звільнити своїх продавців, бо фізично потягнути стільки людей я не можу", – каже Міщенко.

Підприємиця Галина Струк зареєстрована, як ФОП 2 групи. Жінка каже, з 1 січня використовує у торгівлі електронний реєстр розрахункових операцій:

"Часу займає багато, дві години формується чек, висить, програму перезавантажувала декілька разів. Відповідно, я собі пишу список людей, яким я маю його надіслати. Якщо він зараз сформується, то я надішлю, не сформується, буду робити це вдома. В цьому програмному забезпечені немає функції "Розрахунок терміналом". Що виходить, що людина платить мені тут і ще раз я вношу сюди все", – каже Струк.

Якщо у підприємця є касовий апарат, ви отримаєте фіскальний чек. Від звичайного банківського він відрізняється тим, що має QR-код, за яким ви можете отримати повну інформацію про підприємця та покупку. Також ці дані автоматично отримує й податкова. Доктор економічних наук Тарас Маршалок каже, це допоможе захистити права споживачів, а також може зменшити тіньові доходи.

"В умовах кризи підвищення фіскалізації і підвищення податків – неправильний хід, бо він призводить до більшого поглиблення економічної кризи і поглиблення негативних наслідків в економіці. З однієї сторони держава, ідучи на радикальні інструменти підвищення податкового навантаження, робить трохи неправильно. Але коли вона хоче забезпечити легалізацію доходів, то тут цей інструмент – правильний. Не може бути такого, що фізична особа, яка реєструє річний дохід в розмірі 500 тисяч гривень, їздить на автомобілі вартістю 100 тисяч доларів, десь це трохи неправильно. РРО –це не тільки контроль зі сторони держави, це можливість захисту для споживача. Коли ми приходимо в магазин і купуємо там якийсь товар, отримуючи чек ми фіксуємо факт купівлі і продажу товару. Це не обов'язково паперовий, це може бути електронний чек, ми показуємо і ми вже є захищеними і в подальшому можемо або обміняти або віддати на гарантійне обслуговування", – каже доктор економічних наук.

Касові апарати не обов'язкові лише для підприємців 1 групи – це ті, які не мають найманих працівників. Решта ж мають видавати фіскальні чеки як при розрахунку картою, так і готівкою, втім перевіряти дотримання цих вимог податківці наразі не можуть, каже заступник начальника відділу перевірок податкової Тернопільщини Олег Довгошия.

"Ніхто підприємців, які не підпадають під ризикові групи, перевіряти не буде. Це, нагадаю, ті, хто торгують дорогоцінними металами, побутовою технікою та алкоголем. Діє заборона при карантині на дані перевірки. Дається термін, проводиться роз’яснювальна робота про те, що це є вимогою часу", – каже Довгошия.

Нагадаємо, в квітні 2021 року мав набути чинності закон про зміни до Податкового кодексу. Він зокрема зобов'язує підприємців другої-четвертої категорій використовувати касові апарати. Проти таких змін до кодексу підприємці протестували декілька разів, каже голова профспілки підприємців центрального ринку Тернополя Наталія Шоломейчук. 1 грудня 2020-годепутати Верховної Ради відклали запровадження касових апаратів на рік. За це проголосували 319 народних обранців.

Що відомо