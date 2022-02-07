Нормандський формат: в ОПУ назвали попередню дату наступної зустрічі

Зустріч "нормандської четвірки" на рівні радників може відбутись до кінця поточного тижня у разі, якщо всі сторони дійдуть згоди щодо її проведення.

Цю інформацію Суспільному підтвердили двоє співрозмовників в Офісі президента.

"Пан Єрмак (керівник офісу президента Андрій Єрмак — ред.) має негативний тест (на COVID-19 — ред.) і збирається відвідати цю зустріч", — розповіли в ОПУ.

За уточненням іншого джерела, зустріч може відбутися у четвер, 10 лютого. При цьому все ще необхідно, щоб інші сторони також дали згоду на її проведення.

"З нашого боку все в силі. Андрій Борисович (Єрмак — ред.) отримав негативний тест на COVID-19 та готується їхати, тому українська сторона готова брати участь, але далі сказати вам я не можу, що вона на 100 відсотків відбудеться, тому що не лише ми беремо в ній участь", — наголосив співрозмовник Суспільного.

Як повідомив 7 лютого російський "Інтерфакс", офіційна представниця уряду Німеччини Крістіана Хоффманн заявила, що зустріч "нормандської четвірки" на рівні радників може відбутися цього тижня.

"Підготовка ще триває, є вказівки на те, що вона відбудеться ще цього тижня", — розповіла Хоффманн інформагентству.

Що відомо

26 січня у Парижі відбулась зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" — Німеччини, Франції, України та Росії. Переговори тривали 8 годин.

Сторони домовились про дотримання перемир’я на сході України, визнали "розбіжності" щодо Мінських угод та запланували нову зустріч. Також вони узгодили перше із грудня 2019 року комюніке.

Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що сторони мають обговорити дату переговорів України з бойовиками ОРДО про статус Донбасу. У відповідь на це голова Офісу президента запевнив, що жодних прямих переговорів із підконтрольними РФ очільниками з ОРДЛО буде.

голова Офісу президента запевнив, що жодних прямих переговорів із підконтрольними РФ очільниками з ОРДЛО буде. Він зазначив, що переговори стосуватимуться відновлення режиму повного припинення вогню, гуманітарних питань, відкриття пропускних пунктів і майбутньої роботи "Нормандського формату".

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