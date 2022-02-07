Нормандський формат: в ОПУ назвали попередню дату наступної зустрічі

Зустріч "нормандської четвірки" на рівні радників може відбутись до кінця поточного тижня у разі, якщо всі сторони дійдуть згоди щодо її проведення.
Цю інформацію Суспільному підтвердили двоє співрозмовників в Офісі президента.
"Пан Єрмак (керівник офісу президента Андрій Єрмак — ред.) має негативний тест (на COVID-19 — ред.) і збирається відвідати цю зустріч", — розповіли в ОПУ.
За уточненням іншого джерела, зустріч може відбутися у четвер, 10 лютого. При цьому все ще необхідно, щоб інші сторони також дали згоду на її проведення.
"З нашого боку все в силі. Андрій Борисович (Єрмак — ред.) отримав негативний тест на COVID-19 та готується їхати, тому українська сторона готова брати участь, але далі сказати вам я не можу, що вона на 100 відсотків відбудеться, тому що не лише ми беремо в ній участь", — наголосив співрозмовник Суспільного.
Як повідомив 7 лютого російський "Інтерфакс", офіційна представниця уряду Німеччини Крістіана Хоффманн заявила, що зустріч "нормандської четвірки" на рівні радників може відбутися цього тижня.
"Підготовка ще триває, є вказівки на те, що вона відбудеться ще цього тижня", — розповіла Хоффманн інформагентству.
Що відомо
- 26 січня у Парижі відбулась зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" — Німеччини, Франції, України та Росії. Переговори тривали 8 годин.
- Сторони домовились про дотримання перемир’я на сході України, визнали "розбіжності" щодо Мінських угод та запланували нову зустріч. Також вони узгодили перше із грудня 2019 року комюніке.
- Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що сторони мають обговорити дату переговорів України з бойовиками ОРДО про статус Донбасу. У відповідь на це голова Офісу президента запевнив, що жодних прямих переговорів із підконтрольними РФ очільниками з ОРДЛО буде.
- Він зазначив, що переговори стосуватимуться відновлення режиму повного припинення вогню, гуманітарних питань, відкриття пропускних пунктів і майбутньої роботи "Нормандського формату".
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